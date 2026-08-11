Beach volley, Gottardi/Orsi Toth guidano l’assalto azzurro agli Europei. A Stare Jablonki c’è anche Los Angeles in palio

Si alza il sipario domani, mercoledì 12 agosto, a Stare Jablonki sulla trentaquattresima edizione dei Campionati Europei di beach volley, appuntamento che quest’anno assume un peso ancora maggiore: oltre al titolo continentale, infatti, la coppia vincitrice di ciascun tabellone conquisterà direttamente il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L’Italia si presenta in Polonia con una coppia nel torneo femminile, Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth, e una nel maschile, Samuele Cottafava/Gianluca Dal Corso, entrambe inserite in gironi che offrono subito test significativi.

Le maggiori aspettative azzurre sono inevitabilmente concentrate su Gottardi/Orsi Toth, teste di serie numero 3 e reduci dal quarto posto ottenuto pochi giorni fa nell’Elite16 di Amburgo. In Germania le italiane hanno confermato di poter competere stabilmente con le migliori coppie del circuito mondiale, raggiungendo per il secondo anno consecutivo la semifinale. Arrivano dunque a Stare Jablonki con fiducia e con l’obiettivo di migliorare il quinto posto ottenuto insieme nell’Europeo 2025 di Düsseldorf.

L’esordio nella Pool C è fissato per domani alle 11.30 contro le lituane Vasiliauskaite/Kliokmanaite, teste di serie numero 30. Nell’altra semifinale del girone si affronteranno le tedesche Bock/Kunst e Paul/Lippmann. La formula rende già molto importante la prima partita: le due vincitrici si sfideranno successivamente per il primo posto della pool e per l’accesso diretto agli ottavi, mentre le perdenti si giocheranno la permanenza nel torneo. Chi chiuderà quarta sarà eliminata, seconde e terze accederanno ai sedicesimi, la vincitrice avanzerà direttamente agli ottavi di finale.

Per Gottardi si tratta della quinta partecipazione agli Europei: quinta a Monaco 2022 e Vienna 2023, ancora quinta a L’Aia 2024? No: proprio in Olanda arrivò il risultato più importante, l’argento conquistato insieme a Marta Menegatti. Orsi Toth è invece alla quarta presenza continentale dopo Monaco 2022 con Sara Breidenbach, L’Aia 2024 con Giada Bianchi e Düsseldorf 2025 al fianco di Gottardi. La coppia attuale affronta dunque il secondo Europeo consecutivo insieme, dopo aver ormai costruito una continuità di risultati importante anche nel Beach Pro Tour.

La stagione 2026 conferma la crescita delle azzurre. Nei quattro Elite16 disputati sono arrivati il secondo posto di Brasilia, i due noni posti di Ostrava e Gstaad e il quarto di Amburgo. Nel Campionato Italiano hanno vinto la tappa di Falconara, mentre nella CEV Nations Cup hanno conquistato l’argento. La direttrice tecnica Caterina De Marinis ha sottolineato proprio la continuità raggiunta dalla coppia e l’ottimo torneo disputato ad Amburgo, rimasto senza podio ma ricco di indicazioni positive. Il terzo posto nel seeding europeo è quindi il risultato di un percorso che ha ormai portato Gottardi e Orsi Toth stabilmente nelle zone alte del panorama internazionale.

Non ci sarà invece la seconda coppia italiana prevista nel tabellone femminile. Claudia Scampoli e Giada Bianchi hanno dovuto rinunciare a causa dell’infortunio alla mano riportato da Scampoli. Lo staff azzurro ha atteso fino all’ultimo prima di ufficializzare il forfait, ma non ci sono state le condizioni per partecipare alla rassegna.

Il tabellone femminile propone subito numerose coppie da seguire. Nella Pool A le lettoni Graudina/Samoilova affrontano Hollas/Remmelg, mentre Davidova/Khmil sfidano Izuzquiza/Moreno Matveeva. La Pool B vede Stam/Schoon opposte a Jundzill/Jaroszczak e Vieira/Chamereau contro Dumbauskaite/Grudzinskaite. Particolarmente interessante la Pool D, con Müller/Tillmann, appena battute da Gottardi/Orsi Toth ad Amburgo, contro Kropidłowska/Lodej, mentre Hogenhout/Konink incrociano Svozilova/Stochlova.

Nella Pool E Mäder/Kernen partono contro Villám/Kun e Klinger/Klinger sfidano Ittlinger/Grüne. La Pool F presenta le fresche vincitrici dell’Elite16 di Amburgo Brunner/Hüberli, opposte a Michalska/Okla, oltre a Neuschaeferova/Maixnerova-Placette/Richard. Nella Pool G Paulikiene/Raupelyte affrontano Kielak/Kudlik e le sorelle Vergé-Dépré se la vedranno con le Pavelková. La Pool H completa il quadro con Lunio/Kruczek-Lazarenko/Kurnikova e Vergara/González-Serdiuk/Romaniuk.

Nel torneo maschile l’Italia punta su Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, inseriti nella Pool G e attesi domani alle 15.30 dalla sfida contro gli inglesi Bello/Bello. Nell’altro incontro del raggruppamento, alle 18.00, i polacchi Łosiak/Bryl affronteranno gli svizzeri Dillier/Flückiger. Anche qui il meccanismo sarà identico: vincere il primo incontro significa assicurarsi almeno il pass per la fase successiva e soprattutto guadagnarsi la possibilità di giocare per il primo posto e l’accesso diretto agli ottavi.

Il tabellone maschile è particolarmente ricco di coppie di primo piano. La Pool A mette Hölting Nilsson/Andersson contro Horst/Dressler ed Ehlers/Wüst contro Perusic/Dzavoronok. Nella Pool B fari puntati su Åhman/Hellvig, opposti a Pedrosa/Campos, mentre Elazar/Cuzmiciov affrontano Friedli/Jordan.

Grande attenzione anche alla Pool C, dove Anders Mol/Christian Sørum debuttano contro Czachorowski/Krzeminski, mentre Chouikh/Genevieve-Gardoque trovano Trousil/Schweiner. La Pool D propone il derby lettone Plavins/Fokerots-Tocs/Auziņš e Waller/Pristauz-Henning/Pfretzschner. Nella Pool E doppia presenza francese con Daubas/Aye contro Beta/Besarab e Rotar/Gauthier-Rat contro Sepka/Sedlak.

La Pool F vede Boermans/Brouwer opposti a Ciemachowski/Taudul, mentre Mol/Berntsen affrontano Heidrich/Haussener. Infine, nella Pool H, van de Velde/de Groot se la vedranno con Sagstetter/Winter e Hammarberg/Berger con Kantor/Lejawa.

Stare Jablonki assegnerà dunque molto più di due titoli europei. La presenza del pass olimpico diretto per Los Angeles 2028 aumenta ulteriormente il valore di ogni partita e rende particolarmente importante evitare passi falsi già nelle pool. Per l’Italia la strada parte da due appuntamenti: alle 11.30 Gottardi/Orsi Toth contro Vasiliauskaite/Kliokmanaite, alle 15.30 Cottafava/Dal Corso contro Bello/Bello. Due esordi per cominciare a costruire un Europeo che gli azzurri vogliono vivere da protagonisti.