Beach volley, Elite 16 Amburgo: Gottardi/Orsi Toth ancora in semifinale! Battute Müller/Tillmann

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si confermano ancora una volta tra le grandi protagoniste dell’Elite 16 di Amburgo. Le azzurre approdano in semifinale per il secondo anno consecutivo nel torneo tedesco, dodici mesi dopo il trionfo del 2025, e lo fanno eliminando ancora una volta Svenja Müller e Cinja Tillmann, padrone di casa che proprio nella semifinale della passata edizione erano state sconfitte dalla coppia italiana. Il quarto successo in altrettante partite ad Amburgo arriva con un 2-0 (21-16, 24-22) costruito attraverso un primo set di grande autorità e un secondo molto più combattuto, nel quale Gottardi e Orsi Toth hanno saputo mantenere lucidità nei momenti decisivi.

L’avvio è subito favorevole alle italiane, che riescono a mettere pressione alle avversarie soprattutto nella fase break. Müller e Tillmann provano a restare agganciate nella prima parte, ma progressivamente Gottardi/Orsi Toth prendono il controllo. Il dato che fotografa meglio la differenza è quello del cambio palla: 15 su 17, pari all’88%, per le azzurre nel primo set, contro il 70% delle tedesche. Gottardi e Orsi Toth riescono così a proteggere praticamente sempre il proprio servizio e contemporaneamente trovano sei break point contro i due delle avversarie. Il vantaggio si amplia nella seconda metà della frazione e l’Italia può chiudere senza affanni sul 21-16 in 17 minuti.

Ben diverso l’andamento del secondo parziale. Müller/Tillmann alzano il livello e la partita procede a lungo sul filo dell’equilibrio, con le due coppie che si rispondono punto su punto. Questa volta il cambio palla azzurro scende al 63%, mentre le tedesche aumentano sensibilmente la pressione in fase break, trovando otto punti con il servizio a disposizione. Gottardi e Orsi Toth, però, ne conquistano dieci, riuscendo a prendere un vantaggio sulla carta rassicurante. Le azzurre sul 20-16, però, si inceppano e si fanno raggiungere da Müller/Tillmann, ma sono ancora le italiane a trovare le giocate vincenti per il 24-22 che le lancia in semifinale.

Anche i numeri individuali confermano una prestazione azzurra di notevole solidità. Gottardi chiude con 13 attacchi vincenti su 20 tentativi, aggiungendo 3 muri punto e un ace; Orsi Toth firma 19 attacchi vincenti su 32, anch’essa con un ace. Particolarmente significativo il rendimento complessivo in cambio palla: 29 punti su 39 opportunità, il 74%, contro il 63% di Müller/Tillmann. Le azzurre conquistano inoltre 16 break contro 10, numeri che spiegano una vittoria arrivata senza bisogno del tie-break contro una delle coppie più insidiose del circuito.

Domani, domenica 9 agosto alle 10.00, Gottardi e Orsi Toth affronteranno in semifinale le svizzere Nina Brunner e Tanja Hüberli. Le elvetiche hanno firmato uno dei risultati più significativi della giornata eliminando nettamente nei quarti Melissa/Brandie, teste di serie numero uno, con il punteggio di 21-17, 21-15. Nell’altra semifinale, alle 11.00, si affronteranno Tina/Anastasija e Carol/Rebecca.

Nel tabellone femminile la giornata era iniziata con gli ottavi. Fejes/Clancy hanno superato Grüne/Uhl 2-1 (21-17, 17-21, 15-7), mentre Thamela/Victoria hanno rimontato Hughes/Batenhorst imponendosi 1-2 (21-12, 14-21, 5-15). Müller/Tillmann hanno beneficiato dell’infortunio di Mäder/Kernen e Brunner/Hüberli hanno eliminato Sandra/Kim 2-0 (21-13, 21-15). Nei quarti, oltre alle vittorie di Gottardi/Orsi Toth e delle svizzere, Tina/Anastasija hanno avanzato per l’infortunio di Thamela/Victoria, mentre Carol/Rebecca hanno battuto Fejes/Clancy 2-0 (21-19, 21-16).

Nel torneo maschile sono Mol/Sørum, van de Velde/de Groot e Plavins/Fokerots le prime tre coppie qualificate per le semifinali. I norvegesi hanno superato nei quarti Boermans/Brouwer 2-0 (21-17, 21-19), mentre van de Velde/de Groot hanno fermato Chouikh/Genevieve-Gardoque 2-0 (21-13, 21-18). Successo anche per Plavins/Fokerots, capaci di eliminare Evandro/Arthur Lanci 2-0 (21-18, 25-23). Resta da definire l’ultimo posto tra Hölting Nilsson/Andersson ed Ehlers/Wüst.

Negli ottavi Chouikh/Genevieve-Gardoque avevano travolto Henning/Pfretzschner 2-0 (21-18, 21-7), Boermans/Brouwer avevano battuto Bedritis/Rinkevics 2-0 (21-19, 21-15), mentre Evandro/Arthur Lanci avevano avuto bisogno del tie-break contro Mol/Berntsen, 2-1 (15-21, 21-18, 15-11). Ehlers/Wüst avevano infine eliminato Friedli/Jordan 2-1 (21-19, 13-21, 15-13).

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Fejes/Clancy AUS – Grüne/Uhl GER 2-1 (21-17, 17-21, 15-7)

Hughes/Batenhorst USA – Thamela/Victoria BRA 1-2 (21-12, 14-21, 5-15)

Mäder/Kernen SUI – Müller/Tillmann GER vittoria GER per infortunio SUI

Sandra/Kim GER – Brunner/Hüberli SUI 0-2 (13-21, 15-21)

Quarti di finale: Melissa/Brandie CAN – Brunner/Hüberli SUI 0-2 (17-21, 15-21)

Müller/Tillmann GER – Gottardi/Orsi Toth ITA 0-2 (16-21, 22-24)

Tina/Anastasija LAT – Thamela/Victoria BRA vittoria LAT per infortunio BRA

Fejes/Clancy AUS – Carol/Rebecca BRA 0-2 (19-21, 16-21)

Semifinali: 09 agosto, ore 10.00 Brunner/Hüberli SUI – Gottardi/Orsi Toth ITA

09 agosto, ore 11.00 Tina/Anastasija LAT – Carol/Rebecca BRA

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Henning/Pfretzschner GER – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA 0-2 (18-21, 7-21)

Boermans/Brouwer NED – Bedritis/Rinkevics LAT 2-0 (21-19, 21-15)

Evandro/Arthur Lanci BRA – Mol/Berntsen NOR 2-1 (15-21, 21-18, 15-11)

Friedli/Jordan SUI – Ehlers/Wüst GER 1-2 (19-21, 21-13, 13-15)

Quarti di finale: Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA – van de Velde/de Groot NED 0-2 (13-21, 18-21)

Mol/Sørum NOR – Boermans/Brouwer NED 2-0 (21-17, 21-19)

Evandro/Arthur Lanci BRA – Plavins/Fokerots LAT 0-2 (18-21, 23-25)

Hölting Nilsson/Andersson SWE – Ehlers/Wüst GER

Semifinali: 09 agosto Mol/Sørum NOR – van de Velde/de Groot NED

09 agosto Vincente Hölting Nilsson/Andersson SWE – Ehlers/Wüst GER – Plavins/Fokerots LAT