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Europei atletica 2026, il programma di domani (10 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara
La prima giornata degli Europei di atletica 2026 è in programma lunedì 10 agosto all’Alexander Stadium di Birmingham, impianto che farà da cornice alla prima storica edizione della rassegna continentale ospitata nel Regno Unito. La manifestazione entrerà subito nel vivo: già nella sessione serale, infatti, verranno assegnati i primi titoli europei della competizione.
La sessione mattutina sarà dedicata soprattutto alle qualificazioni. In pedana scenderanno gli atleti impegnati nei concorsi, con le qualificazioni del getto del peso femminile e maschile, con Leonardo Fabbri osservato speciale, mentre in pista prenderanno il via le prime batterie delle gare di velocità e degli ostacoli.
Il programma proseguirà poi in serata con altre prove di qualificazione, tra cui quella del salto triplo femminile, prevista alle 19:55, che vedrà tra le protagoniste anche la giovane azzurra Erika Saraceni, una delle atlete più interessanti della nuova generazione italiana.
La prima finale della giornata sarà quella dei 5000 metri maschili, in programma alle 20:40. Una gara particolarmente affollata e dall’elevato livello agonistico, nella quale l’Italia sarà rappresentata dai mezzofondisti Sebastiano Parolini e Konjoneh Maggi, chiamati a confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti europei.
Grande attesa anche per la staffetta 4×400 metri mista, una delle gare più spettacolari del programma serale e tra gli appuntamenti da seguire con maggiore attenzione in chiave azzurra.
A chiudere la prima giornata sarà infine la finale dei 100 metri femminili, prevista alle 21:50. La gara assegnerà il primo titolo europeo della velocità femminile e incoronerà la donna più veloce d’Europa, regalando al pubblico dell’Alexander Stadium l’ultimo grande appuntamento della serata.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, HBO Max, Discovery Plus, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).
EUROPEI ATLETICA 2026
Lunedì 10 agosto
11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni
11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni
11.45 800 metri (maschile), batterie
12.25 100 metri (femminile), batterie
12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni
12.55 400 metri (maschile), batterie
13.35 400 ostacoli (femminile), batterie
13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni
20.03 Getto del peso (femminile), finale
20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni
20.35 100 ostacoli, batterie
20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni
21.10 100 metri (femminile), semifinali
21.30 Getto del peso (maschile), finale
21.40 5000 metri (maschile), finale
22.00 3000 siepi (femminile), batterie
22.37 4×400 (mista), finale
22.50 100 metri (femminile), finale
AZZURRI IN GARA
Lunedì 10 agosto
11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni: Musci, Verteramo
11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Olivieri
11.45 800 metri (maschile), batterie: Lazzaro, Pernici, Tecuceanu
12.25 100 metri (femminile), batterie: Hooper
12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Furlani, Inzoli
12.55 400 metri (maschile), batterie: Benati, Sito, Soudassi
13.35 400 ostacoli (femminile), batterie: Sartori
13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Fabbri, Ferrara, Ponzio
20.03 Getto del peso (femminile), finale: eventuali Musci, Verteramo
20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Fantini, Mori
20.35 100 ostacoli, batterie: Carmassi, Carraro, Polzonetti
20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Derkach, Saraceni
21.10 100 metri (femminile), semifinali: Dosso, eventuale Hooper
21.30 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Fabbri, Ponzio, Weir
21.40 5000 metri (maschile), finale: Guerra, Maggi, Parolini
22.00 3000 siepi (femminile), batterie: Colli
22.37 4×400 (mista), finale: Italia
22.50 100 metri (femminile), finale: eventuali Dosso, Hooper
PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (11:30-13:00; 20:00-20:30; 21:00 al termine) e RaiSportHD (13:00 al termine sessione mattutina; 20:30-21.00), gratis e in chiaro; Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (sessione diurna), Sky Sport Arena (20:05-21:30), Sky Sport 252 (dalle 21:30), per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.