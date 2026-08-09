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Europei atletica 2026: gli italiani in gara giorno per giorno. Orari e dove vederli in tv
Gli Europei 2026 di atletica si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. L’Italia sarà presente alla rassegna continentale con ben 130 atleti, il contingente più ampio della nostra storia per quanto riguarda la storia della competizione, con il chiaro obiettivo di replicare il primo posto nel medagliere dopo il superbo exploit di due anni fa a Roma.
A trascinare la nostra Nazionale ci saranno diverse stelle, come Marcell Jacobs, Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Gianmarco Tamberi, Massimo Stano, Antonella Palmisano, Francesco Fortunato, Andrea Dallavalle, Matteo Sioli, Yeman Crippa. Ma quando, in che giorno e a che ora gareggeranno gli azzurri durante la settimana più importante di questa stagione?
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di gara degli italiani, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).
CALENDARIO ITALIANI EUROPEI ATLETICA 2026
Lunedì 10 agosto
11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni: Musci, Verteramo
11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Olivieri
11.45 800 metri (maschile), batterie: Lazzaro, Pernici, Tecuceanu
12.25 100 metri (femminile), batterie: Hooper
12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Furlani, Inzoli
12.55 400 metri (maschile), batterie: Benati, Sito, Soudassi
13.35 400 ostacoli (femminile), batterie: Sartori
13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Fabbri, Ferrara, Ponzio
20.03 Getto del peso (femminile), finale: eventuali Musci, Verteramo
20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Fantini, Mori
20.35 100 ostacoli, batterie: Carmassi, Carraro, Polzonetti
20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Derkach, Saraceni
21.10 100 metri (femminile), semifinali: Dosso, eventuale Hooper
21.30 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Fabbri, Ponzio, Weir
21.40 5000 metri (maschile), finale: Guerra, Maggi, Parolini
22.00 3000 siepi (femminile), batterie: Colli
22.37 4×400 (mista), finale: Italia
22.50 100 metri (femminile), finale: eventuali Dosso, Hooper
Martedì 11 agosto
11.33 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi
11.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni: Mannucci, Musci, Saccomano
11.45 400 ostacoli (femminile), semifinali: Folorunso, Muraro, eventuale Sartori
12.15 100 metri (maschile), batterie: Ceccarelli, Randazzo
12.40 110 ostacoli, batterie: Mulas
13.05 800 metri (femminile), batterie: Coiro
13.40 400 ostacoli (maschile), batterie: Bertoncelli, Sommacal
20.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Malavisi, Molinarolo, Scardanzan
20.10 Lancio del martello (maschile), finale: eventuale Olivieri
20.25 5000 metri (femminile), finale: Battocletti, Del Buono, Majori
20.55 100 ostacoli, semifinali: eventuali Carmassi, Carraro, Polzonetti
21.15 Salto in lungo (maschile), finale: eventuali Furlani, Inzoli
21.30 100 metri (maschile), semifinali: Jacobs, Ali, eventuali Ceccarelli, Randazzo
22.00 400 metri (maschile), semifinali: Scotti, eventuali Benati, Sito, Soudassi
22.30 100 ostacoli, finale: eventuali Carmassi, Carraro, Polzonetti
22.45 100 metri (maschile), finale: eventuali Jacobs, Ali, Ceccarelli, Randazzo
Mercoledì 12 agosto
11.35 Decathlon, 100 metri: Dester, Nonino
11.40 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Benedetti, Conte, Osakue
12.05 400 metri (femminile), batterie: Bonora, Mangione
12.20 Decathlon, salto in lungo: Dester, Nonino
12.40 200 metri (femminile), batterie: Cambiolo, Fontana, Kaddari
13.20 800 metri (maschile), semifinali: eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu
13.40 Decathlon, getto del peso: Dester, Nonino
13.55 400 ostacoli (maschile), semifinali: Sibilio, eventuali Bertoncelli, Sommacal
20.10 Decathlon, salto in alto: Dester Nonino
20.55 110 ostacoli, semifinali: eventuale Mulas
21.15 Lancio del martello (femminile), finale: eventuali Fantini, Mori
21.20 200 metri (femminile), semifinali: eventuali Cambiolo, Fontana, Kaddari
21.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Biasutti, Dallavalle, Diaz
21.50 400 metri (maschile), finale: eventuali Benati, Scotti, Sito, Soudassi
22.05 400 ostacoli, finale: eventuali Folorunso, Muraro, Sartori
22.22 Decathlon, 400 metri: Dester, Nonino
22.47 110 ostacoli, finale: eventuale Mulas
Giovedì 13 agosto
11.33 Decathlon, 110 ostacoli: Dester, Nonino
11.55 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Morara, Pieroni, Tavernini
12.05 200 metri, batterie: Dezza, Longobardi
12.20 Decathlon, lancio del disco: Dester, Nonino
12.30 3000 siepi (maschile), batterie: Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami
13.10 800 metri (femminile), semifinali: eventuale Coiro
13.45 400 metri (femminile), semifinali: Polinari, eventuali Bonora, Mangione
14.00 Decathlon, salto con l’asta: Dester, Nonino
14.35 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni: Fina, Frattini
19.35 Decathlon, tiro del giavellotto: Dester, Nonino
20.40 Salto triplo (femminile), finale: eventuali Derkach, Saraceni
20.50 Salto con l’asta (femminile), finale: eventuali Malavisi, Molinarolo, Scardanzan
21.05 200 metri (maschile), semifinali: Desalu, eventuali Dezza, Longobardi
21.30 3000 siepi (femminile), finale: eventuale Colli
21.43 Lancio del disco (maschile), finale: eventuali Mannucci, Musci, Saccomano
22.10 Decathlon, 1500 metri: Dester, Nonino
22.28 800 metri (maschile), finale: eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu
22.48 200 metri (femminile), finale: eventuali Cambiolo, Fontana, Kaddari
Venerdì 14 agosto
11.35 Eptathlon, 100 ostacoli: Gerevini
11.40 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni: Padovan
11.50 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Oliveri
12.05 4×400 (maschile), batterie: Italia
12.25 Eptathlon, salto in alto: Gerevini
12.35 4×400 (femminile), batterie: Italia
13.05 1500 metri (femminile), batterie: Arese, Bussotti
20.35 Eptathlon, getto del peso: Gerevini
20.45 10.000 metri (femminile), finale: Battocletti, Del Buono, Palmero
21.00 Salto in alto (maschile), finale: eventuali Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi
21.30 Lancio del disco (femminile), finale: eventuali Benedetti, Conti, Osakue
21.40 400 ostacoli (maschile), finale: eventuali Bertoncelli, Sibilio, Sommacal
21.55 Eptathlon, 200 metri: Gerevini
22.25 200 metri (maschile), finale: eventuali Desalu, Dezza, Longobardi
22.45 800 metri (femminile), finale: eventuale Coiro
Sabato 15 agosto
08.30 Mezza maratona di marcia (maschile): Cosi, Fortunato, Picchiottino
08.35 Mezza maratona di marcia (femminile): Cantò, Colombi, Mihai, Palmisano
08.45 Maratona di marcia (maschile): Agrusti, Orsoni, Stano
08.50 Maratona di marcia (femminile): Curiazzi, Fiorini, Giorgi
11.25 Eptathlon, salto in lungo: Gerevini
12.50 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Iapichino
12.55 Eptathlon, tiro del giavellotto: Gerevini
13.35 1500 metri (femminile), batterie: Cavalli, Sabbatini
14.00 4×100 (femminile), batterie: Italia
14.14 4×100 (maschile), batterie: Italia
20.45 Eptathlon, 800 metri: Gerevini
21.00 Tiro del giavellotto (maschile), finale: eventuali Fina, Frattini
21.04 Salto in alto (femminile), finale: eventuali Morara, Pieroni, Tavernini
21.09 400 metri (femminile), finale: eventuali Bonora, Mangione, Polinari
21.16 Salto triplo (maschile), finale: eventuale Biasutti, Diaz, Dallavalle
21.25 10.000 metri (maschile), finale: Crippa, Guerra, Selvarolo
22.07 1500 metri (maschile), finale: eventuali Arese, Bussotti
22.30 4×100 (maschile), finale: eventuale Italia
22.45 4×100 (femminile), finale: eventuale Italia
Domenica 16 agosto
08.30 Maratona (femminile): Epis, Lonedo, Tuccitto, Yaremchuk
09.10 Maratona (maschile): Chevrier, Jaafari, Meucci, Ouhda, Riva
20.35 Tiro del giavellotto (femminile), finale: eventuale Padovan
20.40 Salto con l’asta (maschile), finale: eventuale Olivieri
21.20 Salto in lungo (femminile), finale: eventuale Iapichino
21.35 4×100 (mista), finale: eventuale Italia
21.50 3000 siepi (maschile), finale: eventuali Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami
22.10 1500 metri (femminile), finale: eventuali Cavalli, Sabbatini
22.30 4×400 (femminile), finale: eventuale Italia
22.45 4×400 (maschile), finale: eventuale Italia
PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.