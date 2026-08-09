Europei atletica 2026: gli italiani in gara giorno per giorno. Orari e dove vederli in tv

Gli Europei 2026 di atletica si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. L’Italia sarà presente alla rassegna continentale con ben 130 atleti, il contingente più ampio della nostra storia per quanto riguarda la storia della competizione, con il chiaro obiettivo di replicare il primo posto nel medagliere dopo il superbo exploit di due anni fa a Roma.

A trascinare la nostra Nazionale ci saranno diverse stelle, come Marcell Jacobs, Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Gianmarco Tamberi, Massimo Stano, Antonella Palmisano, Francesco Fortunato, Andrea Dallavalle, Matteo Sioli, Yeman Crippa. Ma quando, in che giorno e a che ora gareggeranno gli azzurri durante la settimana più importante di questa stagione?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di gara degli italiani, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIANI EUROPEI ATLETICA 2026

Lunedì 10 agosto

11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni: Musci, Verteramo

11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Olivieri

11.45 800 metri (maschile), batterie: Lazzaro, Pernici, Tecuceanu

12.25 100 metri (femminile), batterie: Hooper

12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Furlani, Inzoli

12.55 400 metri (maschile), batterie: Benati, Sito, Soudassi

13.35 400 ostacoli (femminile), batterie: Sartori

13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Fabbri, Ferrara, Ponzio

20.03 Getto del peso (femminile), finale: eventuali Musci, Verteramo

20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Fantini, Mori

20.35 100 ostacoli, batterie: Carmassi, Carraro, Polzonetti

20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Derkach, Saraceni

21.10 100 metri (femminile), semifinali: Dosso, eventuale Hooper

21.30 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Fabbri, Ponzio, Weir

21.40 5000 metri (maschile), finale: Guerra, Maggi, Parolini

22.00 3000 siepi (femminile), batterie: Colli

22.37 4×400 (mista), finale: Italia

22.50 100 metri (femminile), finale: eventuali Dosso, Hooper

Martedì 11 agosto

11.33 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi

11.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni: Mannucci, Musci, Saccomano

11.45 400 ostacoli (femminile), semifinali: Folorunso, Muraro, eventuale Sartori

12.15 100 metri (maschile), batterie: Ceccarelli, Randazzo

12.40 110 ostacoli, batterie: Mulas

13.05 800 metri (femminile), batterie: Coiro

13.40 400 ostacoli (maschile), batterie: Bertoncelli, Sommacal

20.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Malavisi, Molinarolo, Scardanzan

20.10 Lancio del martello (maschile), finale: eventuale Olivieri

20.25 5000 metri (femminile), finale: Battocletti, Del Buono, Majori

20.55 100 ostacoli, semifinali: eventuali Carmassi, Carraro, Polzonetti

21.15 Salto in lungo (maschile), finale: eventuali Furlani, Inzoli

21.30 100 metri (maschile), semifinali: Jacobs, Ali, eventuali Ceccarelli, Randazzo

22.00 400 metri (maschile), semifinali: Scotti, eventuali Benati, Sito, Soudassi

22.30 100 ostacoli, finale: eventuali Carmassi, Carraro, Polzonetti

22.45 100 metri (maschile), finale: eventuali Jacobs, Ali, Ceccarelli, Randazzo

Mercoledì 12 agosto

11.35 Decathlon, 100 metri: Dester, Nonino

11.40 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Benedetti, Conte, Osakue

12.05 400 metri (femminile), batterie: Bonora, Mangione

12.20 Decathlon, salto in lungo: Dester, Nonino

12.40 200 metri (femminile), batterie: Cambiolo, Fontana, Kaddari

13.20 800 metri (maschile), semifinali: eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu

13.40 Decathlon, getto del peso: Dester, Nonino

13.55 400 ostacoli (maschile), semifinali: Sibilio, eventuali Bertoncelli, Sommacal

20.10 Decathlon, salto in alto: Dester Nonino

20.55 110 ostacoli, semifinali: eventuale Mulas

21.15 Lancio del martello (femminile), finale: eventuali Fantini, Mori

21.20 200 metri (femminile), semifinali: eventuali Cambiolo, Fontana, Kaddari

21.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Biasutti, Dallavalle, Diaz

21.50 400 metri (maschile), finale: eventuali Benati, Scotti, Sito, Soudassi

22.05 400 ostacoli, finale: eventuali Folorunso, Muraro, Sartori

22.22 Decathlon, 400 metri: Dester, Nonino

22.47 110 ostacoli, finale: eventuale Mulas

Giovedì 13 agosto

11.33 Decathlon, 110 ostacoli: Dester, Nonino

11.55 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Morara, Pieroni, Tavernini

12.05 200 metri, batterie: Dezza, Longobardi

12.20 Decathlon, lancio del disco: Dester, Nonino

12.30 3000 siepi (maschile), batterie: Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami

13.10 800 metri (femminile), semifinali: eventuale Coiro

13.45 400 metri (femminile), semifinali: Polinari, eventuali Bonora, Mangione

14.00 Decathlon, salto con l’asta: Dester, Nonino

14.35 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni: Fina, Frattini

19.35 Decathlon, tiro del giavellotto: Dester, Nonino

20.40 Salto triplo (femminile), finale: eventuali Derkach, Saraceni

20.50 Salto con l’asta (femminile), finale: eventuali Malavisi, Molinarolo, Scardanzan

21.05 200 metri (maschile), semifinali: Desalu, eventuali Dezza, Longobardi

21.30 3000 siepi (femminile), finale: eventuale Colli

21.43 Lancio del disco (maschile), finale: eventuali Mannucci, Musci, Saccomano

22.10 Decathlon, 1500 metri: Dester, Nonino

22.28 800 metri (maschile), finale: eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu

22.48 200 metri (femminile), finale: eventuali Cambiolo, Fontana, Kaddari

Venerdì 14 agosto

11.35 Eptathlon, 100 ostacoli: Gerevini

11.40 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni: Padovan

11.50 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Oliveri

12.05 4×400 (maschile), batterie: Italia

12.25 Eptathlon, salto in alto: Gerevini

12.35 4×400 (femminile), batterie: Italia

13.05 1500 metri (femminile), batterie: Arese, Bussotti

20.35 Eptathlon, getto del peso: Gerevini

20.45 10.000 metri (femminile), finale: Battocletti, Del Buono, Palmero

21.00 Salto in alto (maschile), finale: eventuali Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi

21.30 Lancio del disco (femminile), finale: eventuali Benedetti, Conti, Osakue

21.40 400 ostacoli (maschile), finale: eventuali Bertoncelli, Sibilio, Sommacal

21.55 Eptathlon, 200 metri: Gerevini

22.25 200 metri (maschile), finale: eventuali Desalu, Dezza, Longobardi

22.45 800 metri (femminile), finale: eventuale Coiro

Sabato 15 agosto

08.30 Mezza maratona di marcia (maschile): Cosi, Fortunato, Picchiottino

08.35 Mezza maratona di marcia (femminile): Cantò, Colombi, Mihai, Palmisano

08.45 Maratona di marcia (maschile): Agrusti, Orsoni, Stano

08.50 Maratona di marcia (femminile): Curiazzi, Fiorini, Giorgi

11.25 Eptathlon, salto in lungo: Gerevini

12.50 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Iapichino

12.55 Eptathlon, tiro del giavellotto: Gerevini

13.35 1500 metri (femminile), batterie: Cavalli, Sabbatini

14.00 4×100 (femminile), batterie: Italia

14.14 4×100 (maschile), batterie: Italia

20.45 Eptathlon, 800 metri: Gerevini

21.00 Tiro del giavellotto (maschile), finale: eventuali Fina, Frattini

21.04 Salto in alto (femminile), finale: eventuali Morara, Pieroni, Tavernini

21.09 400 metri (femminile), finale: eventuali Bonora, Mangione, Polinari

21.16 Salto triplo (maschile), finale: eventuale Biasutti, Diaz, Dallavalle

21.25 10.000 metri (maschile), finale: Crippa, Guerra, Selvarolo

22.07 1500 metri (maschile), finale: eventuali Arese, Bussotti

22.30 4×100 (maschile), finale: eventuale Italia

22.45 4×100 (femminile), finale: eventuale Italia

Domenica 16 agosto

08.30 Maratona (femminile): Epis, Lonedo, Tuccitto, Yaremchuk

09.10 Maratona (maschile): Chevrier, Jaafari, Meucci, Ouhda, Riva

20.35 Tiro del giavellotto (femminile), finale: eventuale Padovan

20.40 Salto con l’asta (maschile), finale: eventuale Olivieri

21.20 Salto in lungo (femminile), finale: eventuale Iapichino

21.35 4×100 (mista), finale: eventuale Italia

21.50 3000 siepi (maschile), finale: eventuali Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami

22.10 1500 metri (femminile), finale: eventuali Cavalli, Sabbatini

22.30 4×400 (femminile), finale: eventuale Italia

22.45 4×400 (maschile), finale: eventuale Italia

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.