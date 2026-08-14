Equitazione: concluso il dressage del completo ai Mondiali. Italia non lontana dal centro classifica prima del cross country

La seconda giornata del concorso di completo, ai Mondiali 2026, offre una prima traccia su quanto potrà succedere nei prossimi giorni sul campo di gara di Aachen. E’ ufficialmente andato in archivio tutto il round destinato al dressage, che idealmente lancerà i binomi verso il “pesantissimo” cross country.

L’Italia è al 13esimo posto della classifica a squadre, con uno score di 103.3 penalità: il punteggio è formato dai 32.9 punti di Vittoria Panizzon (DHI Jackpot), dal 34.1 di Andrea Cincinnati (Cecelia Lad) e dai 36.3 punti di Giovanni Ugolotti (Duke of Champions), mentre il 41.3 di Paolo Torlonia (Zinny) è stato scartato.

A guidare la classifica, al momento, c’è la Gran Bretagna: la selezione d’oltremanica si trova a quota 72.8, con la Germania incollata a 73.6 mentre la Francia, terza, si è leggermente staccata a 84.5; con la Nuova Zelanda, quarta, vicina a 84.8.

In ottica possibile qualificazione olimpica, ossia fino all’8° posto (escludendo gli Stati Uniti che al momento sono in 6a posizione): la quota da tenere sott’occhio è quella dell’Australia che ha messo insieme 95.6 penalità.

La graduatoria individuale invece, vede la tedesca Julia Krajewski in testa: 22.0 per lei, davanti alla britannica Laura Collett con 22.8 e all’altro teutonico Michael Jung con 23.0. La migliore degli italiani è Vittoria Panizzon: 42esima con 32.9.