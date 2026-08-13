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Equitazione, l’Italia deve inseguire ai Mondiali di completo dopo la prima giornata del dressage
La prima giornata del concorso completo non sorride all’Italia ai Mondiali equestri 2026, in corso di svolgimento ad Aachen. Nel dressage, i primi binomi della squadra azzurra faticano e non poco, in una sessione che vede invece esaltarsi la Nuova Zelanda.
Giovanni Ugolotti (in sella a Duke of Champions) e Paolo Torlonia (Zinny) incappano in due riprese tutt’altro che perfette facendo segnare uno score negativo in termini di penalità pari a 77,1; con un punteggio di 36,1 per il primo e 40,8 per il secondo.
L’Italia, in attesa delle prove di Andrea Cincinnati e Vittoria Panizzon per poi capire quali scarti andranno effettuati, è virtualmente in 13ma posizione. A comandare la classifica invece è una pimpante Nuova Zelanda: prima piazza per gli oceanici a 55,9, in coabitazione con la Gran Bretagna, mentre il terzo posto è al momento occupato dalla Germania a quota 59,9.
Per quanto riguarda la classifica individuale: la graduatoria vede il britannico Tom McEwen (JL Dublin) in vetta con 26,6 penalità. Ugolotti è 30°, Torlonia è 38°, Francesco Aondio Bertero – che compete solo a titolo individuale – è 40° (It’s Athene) a quota 41,2. Domani il secondo e importantissimo round del dressage: sessione importante che andrà a delineare i ranking prima dell’attesissimo momento del cross country previsto per sabato.