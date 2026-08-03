LIVE Nuoto artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Pelati all’attacco!

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della giornata dedicata alle finali del solo libero degli Europei di nuoto artistico 2026. L’Italia vuole continuare a fare incetta di medaglie affidandosi ad Enrica Piccoli e Filippo Pelati, già salito sul podio nella rassegna continentale che si svolge a Parigi. Appuntamento alle 9.00 con la gara femminile, seguita poi dalla kermesse al maschile.

In campo femminile saranno 12 le atlete al via, con la bielorussa Vasilina Khandoshka favorita dopo l’ottima esibizione piazzata nelle qualificazioni. Fasi preliminari in cui Enrica Piccoli ha strappato la quarta posizione a pochissimi centesimi dalla tedesca Klara Bleyer, accreditata del terzo posto. Alle spalle di Khandoshka si è issata la spagnola Iris Tio Casas, che lotterà dunque per un posto sul podio. Da non sottovalutare anche la russa Valeriia Plekhanova e l’olandese Marloes Liselotte Steenbeek.

Per quel che riguarda la gara maschile, che inizierà alle 10.15, assisteremo a sole 7 esibizioni. Non c’è stato alcun preliminare, con i valori in acqua che usciranno prettamente dalla finalissima. Filippo Pelati cercherà nuovamente di emozionare dopo l’argento colto nel solo tecnico e le due medaglie arpionate nel duo misto in compagnia di Lucrezia Ruggiero. L’azzurro è in stato di grazia, e se la vedrà presumibilmente con lo spagnolo Jordi Caceres Iglesias ed il russo Zakhar Trofimov.

Le finali del solo libero degli Europei di nuoto artistico 2026 inizieranno alle 9.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!