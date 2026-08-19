Dove vedere in tv la Cerimonia d’apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026: orario, canale, streaming

Venerdì 21 agosto 2026, alle ore 20:00, lo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto sarà il palcoscenico della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Con lo spettacolo “Il mito diventa futuro” prenderà ufficialmente il via la XX edizione della prestigiosa manifestazione sportiva, pronta a riunire circa 4.000 atleti in rappresentanza di 26 Paesi del bacino mediterraneo, tra Europa, Asia e Africa.

A ideare e realizzare lo show sarà G2 Eventi, società controllata da Casta Diva Group, che ha costruito una cerimonia dal forte impatto scenico e narrativo, pensata per raccontare l’anima del Mediterraneo attraverso un intreccio tra memoria, identità e visione del futuro.

Al centro dello spettacolo ci sarà Taranto, con la sua storia millenaria e le profonde radici nella Magna Grecia. Il racconto richiamerà anche la figura simbolica dell’Atleta di Taranto, trasformandola in un ponte ideale tra l’eredità del passato e i valori universali dello sport contemporaneo: inclusione, dialogo tra i popoli, pace, rispetto e sostenibilità.

A dare ritmo e voce alla serata sarà un cast artistico che unisce importanti interpreti legati alla Puglia e protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale. Sul palco dello Iacovone sono attesi Al Bano, Mietta e Serena Brancale, insieme alla travolgente componente rock dei Rockin’1000, per una celebrazione capace di fondere musica, spettacolo e identità mediterranea.

La Cerimonia d’apertura dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sarà trasmessa in diretta tv nazionale venerdì 21 agosto 2026 a partire dalle ore 20:00 su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay. L’evento inaugurale si terrà nella suggestiva cornice dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto.

CERIMONIA D’APERTURA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Venerdì 21 agosto

20:00 Cerimonia d’apertura Giochi del Mediterraneo 2026 – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA CERIMONIA D’APERTURA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.