Dove vedere in tv Erika Saraceni, Europei atletica 2026: orario finale salto triplo, avversarie, misure stagionali

Erika Saraceni si presenterà con la miglior misura d’ingresso alla finale del salto triplo dei Campionati Europei di atletica 2026, in programma nella serata di giovedì 13 agosto all’Alexander Stadium di Birmingham. La ventenne nativa di Milano ha avuto il merito di aggiungere nove centimetri al personale in qualificazione, spingendosi fino a 14.50 e confermandosi una delle favorite principali per la vittoria (in una competizione che si preannuncia apertissima, con nessuno spauracchio e tante atlete ravvicinate).

Ricordiamo che Saraceni, esplosa definitivamente nella passata stagione con il titolo continentale U20 ed il terzo posto agli Europei a squadre assoluti di Madrid, era rimasta lontana dalle competizioni per quasi un anno a causa di un problema fisico alle ernie inguinali che aveva richiesto un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione. La primatista italiana juniores si è dimostrata però subito sul pezzo al rientro, vincendo gli Assoluti di Firenze ed impressionando anche sulla pedana di Birmingham.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, le avversarie di Erika Saraceni nella finale del salto triplo agli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (fino alle 21.00), Rai 2 (dalle 21.00), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE ERIKA SARACENI EUROPEI ATLETICA 2026

Giovedì 13 agosto

Ore 20.40 Salto triplo femminile, finale – Diretta tv su RaiSportHD (fino alle 21.00), Rai 2 (dalle 21.00 in poi), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

STARTLIST FINALE ERIKA SARACENI EUROPEI ATLETICA 2026

Ilona Masson (Belgio: primato personale 14.52, stagionale 14.52)

Dariya Derkach (Italia: 14.52, 14.51)

Neja Filipic (Slovenia: 14.50, 14.50)

Ivana Španovic (Serbia: 14.41, 14.41)

Gabriela Petrova (Bulgaria: 14.66, 14.37)

Kira Wittmann (Germania: 14.26, 14.26)

Tugba Danismaz (Turchia: 14.57, 14.23)

Erika Saraceni (Italia: 14.50, 14.50)

Saliyya Guisse (Belgio: 14.07, 14.07)

Maja Åskag (Svezia: 14.27, 14.24)

Elena Andreea Talos (Romania: 14.47, 14.33)

Aleksandra Nacheva (Bulgaria: 14.35, 14.35)

PROGRAMMA ERIKA SARACENI FINALE EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai SportHD fino alle 21.00, a seguire su Rai 2; Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.