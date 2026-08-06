Darderi-Shang oggi, ATP Montreal: programma, orario d’inizio, tv, streaming

Luciano Darderi affronterà il cinese Shang Juncheng al terzo turno del Masters 1000 di Montreal: dopo aver avuto la meglio contro il canadese Gabriel Diallo (6-4, 2-3 e ritiro), il tennista italiano sarà chiamato a sfidare un giocatore ammesso con ranking protetto, reduce dalla grande impresa confezionata contro il russo Andrey Rublev. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento al promettente 21enne, il quale sembra essere rientrato in maniera brillante dopo cinque mesi di assenza dal circuito.

L’appuntamento è per oggi, giovedì 6 agosto, alle ore 18.30 italiane: sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata al Rogers Court. Il 24enne, numero 22 del mondo, se la dovrà vedere con il 21enne, numero 281 della classifica internazionale. Non ci sono precedenti sul circuito tra i due giocatori, che si contenderanno la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il tedesco Yannick Hanfmann e il portoghese Nuno Borges.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Shang, incontro valido per il terzo turno del Masters 1000 di Montreal. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. Gli orari sono italiani (a Montreal sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO DARDERI-SHANG ATP MONTREAL OGGI

Giovedì 6 agosto

Ore 18.30 Luciano Darderi vs Shang Juncheng – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA DARDERI-SHANG MONTREAL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv.