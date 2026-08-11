Darderi si arrende a Nakashima e saluta Montreal nei quarti di finale

Si ferma nei quarti di finale il cammino di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Montreal. Sfuma dunque per l’azzurro la possibilità di conquistare la sua prima semifinale “1000” sul cemento, perdendo in due set con l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e diciassette minuti di gioco.

Anche i numeri della partita dimostrano il dominio dello statunitense. Nakashima ha concluso con undici ace contro solo i due dell’azzurro, che ha invece commesso ben sei doppi falli. Darderi ha sofferto moltissimo con la seconda, vincendo con questo colpo appena il 28% dei punti. Alla fine sono stati 26 i vincenti da parte di Nakashima contro gli undici dell’italiano, che ha chiuso con più errori non forzati rispetto all’avversario (28 contro 11).

Un inizio di match subito in salita per Darderi, che nel quarto game si trova sotto per 0-40. L’azzurro recupera le prime due palle break, ma sulla terza purtroppo viene tradito dal dritto. Nakashima non concede nulla nei propri turni in battuta e nell’ottavo gioco si prende ancora il break, strappando a zero il servizio all’avversario, chiudendo il primo set sul 6-2.

Molto più combattuto l’inizio del secondo set. Darderi ha una palla break nel terzo game, ma sbaglia di rovescio; poi ne ha altre due nel quinto gioco, ma anche stavolta lo statunitense riesce a salvarsi. Darderi ha l’ennesima palla break nel settimo game, ma Nakashima chiude con lo schema servizio-dritto. Nell’ottavo game succede di tutto con Darderi che cancella tre palle break, ma sulla quarta arriva il doppio fallo dell’azzurro. Nakashima ringrazia e chiude sul 6-3.