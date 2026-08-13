Danish Golf Championship, Felix Mory prende la leadership dopo 18 buche. Bene Laporta e Celli

Prima giornata in archivio al Danish Golf Championship, torneo che si sta disputando sul percorso del Great Northern vicino alla località di Karteminde, nella regione della Fionia. L’evento, il penultimo del “Closing Swing”, vede provvisoriamente al comando il francese Felix Mory dopo un giro in -7, che ha staccato di due colpi Lucas Bjerregaard e il sudafricano Brandon Stone fermi a -6 in T2.

Giornata più che positiva in Danimarca per il golf italiano, che vede Francesco Laporta e Filippo Celli in T4 a -5 appaiati a Oliver Lindell, Freddy Schott e Wenyi Ding. Entrambi gli azzurri hanno girato con un bogey ma mentre Laporta ha chiuso con 6 birdie, il romano ha chiuso con 4’birdie e 1 eagle. Chiude invece la top 10 a -9 un gruppetto di golfisti tra cui Dylan Frittelli e Bernd Wiesberger e Bubba Watson, tornato a giocare dopo il Masters dove si è classificato in 55esima posizione.

Il resto della compagine italiana, particolarmente folta questa settimana, vede Gregorio De Leo a -2 in T34, Renato Paratore in pari al par in T75 insieme ad Edoardo Molinari e Matteo Manassero che chiude in +2 in T118. Il taglio, stando ai risultati della prima giornata, si posiziona intorno al -1 ma le prime 18 buche banno giocato abbastanza facile. Ci sarà tempo domani per rientrare dentro la metà del field e tentare di guadagnare qualche punto in vista dei prossimi tornei.