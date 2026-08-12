Danish Golf Championship, Hojgaard gioca in casa. Lui il favorito della settimana

Penultimo appuntamento del “Closing Swing” sul Dp World Tour. Questa settimana il circuito europeo vola nel nord Europa, più precisamente in Danimarca, per il Danish Golf Championship, torneo presente nella programmazione dal 2014, anno in cui venne giocata la prima edizione sul percorso dell’Himmer Land.

Il defending champion (non presente perché ormai in pianta più o meno stabile sul PGA Tour) della settimana è il britannico Marco Penge, vincitore sul padrone di casa Rasmus Hojgaard di appena un colpo lo scorso anno. Tra i favoriti, tuttavia, spuntano alcuni nomi caldi. A partire dallo scozzese Calum Hill, 2° per due volte di fila in stagione al Qatar Masters prima e al Bahrain Championship dopo, i francesi Oihan Guillamoundeguy, Julian Guerrier, Romaine Langasque e Antoine Rozner, il portoghese Ricardo Gouveia e i britannici Todd Clements, Andy Sullivan e Marcus Armitage.

Particolarmente folta, naturalmente, la compagine di atleti danesi. Da Rasmus Hojgaard a Rasmus Neergaard-Petersen passando per Niklas Norgaard, Thorbjorn Olesen, Jacob Skov Olesen, Lucas Bjerregaard e Jeff Winther. Nutrito anche il gruppetto italiano che si schiererà sul percorso del Great Northern. Gli azzurri presenti saranno Renato Paratore, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Filippo Celli, Gregorio De Leo e Edoardo Molinari.

Il circus europeo si sposterà, poi, in Scozia, per l’ultimo appuntamento di questo swing per il Nexo Championship. Dopodichè il Dp World Tour entrerà nel back 9 che impegnerà i golfisti in divrse località in giro per il mondo tra Inghilterra, Svizzera, Irlanda, Francia, Spagna, India e Corea del Sud.