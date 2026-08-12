Marcell Jacobs ha accusato una sospetta distrazione muscolare dell’adduttore lungo della coscia sinistra: questa è la prima diagnosi emersa dagli accertamenti medici a cui il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è sottoposta dopo l’infortunio accusato ieri sera in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica.

Il velocista lombardo aveva risentito di un fastidio durante le prove di partenza sui blocchi prima dell’atto conclusivo, si è presentato regolarmente al via, ha provato a spingere e poi si è dovuto rialzare dopo una trentina di metri, giungendo al traguardo per onore di firma. Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore aveva in prima persona parlato di una criticità all’adduttore, dichiarando di sapere bene quando un infortunio è grave. Purtroppo non ha sbagliato.

Il dottor Andrea Billi, responsabile medico federale, ha esposto l’esito dell’ecografia svolta nella giornata odierna e ha ulteriormente approfondito: “L’atleta ha cominciato il percorso fisioterapico per far riassorbire e defluire l’ematoma. Mercoledì mattina, a Roma, Jacobs eseguirà una risonanza magnetica all’Istituto di medicina e scienza dello sport del CONI per completare la diagnosi e decidere l’eventuale percorso terapeutico“.

Il da farsi verrà dunque deciso tra pochi giorni in seguito ai nuovi esami che verranno condotti nella Capitale. Di sicuro Marcell Jacobs non sarà disponibile per la 4×100 in questa rassegna continentale e la staffetta dell’Italia a Birmingham è avvolta dai punti interrogativi: anche Chituru Ali si è fatto male ieri sera, si attendono i responsi sull’efficienza di Fausto Desalu (in base a quanto emergerà sul mezzo giro di pista), Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo hanno steccato la batteria dei 100 metri.