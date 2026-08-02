Coppa Italia, festa per Frasca/Gradini e Viscovich/Borraccino. Ma il finale è da dimenticare

Nel circuito tricolore il vento è cambiato ancora. La Coppa Italia di Montesilvano, sesta tappa del Campionato Italiano e terza Gold della stagione, ha confermato quanto il livello del beach volley nazionale sia ormai elevatissimo e quanto gli equilibri siano in continua evoluzione. Le finali hanno incoronato Federica Frasca e Alice Gradini nel torneo femminile e Marco Viscovich e Davide Borraccino in quello maschile, ma la giornata conclusiva è stata segnata anche da un episodio destinato a far discutere: il comportamento di James Martins, tecnico di Chiara They e Sara Breidenbach, che nel corso di un time out del secondo set della finale, ripreso dalle telecamere della diretta televisiva, ha avuto un atteggiamento particolarmente veemente nei confronti delle proprie atlete. Un gesto decisamente deprecabile, che ha inevitabilmente finito per oscurare in parte lo spettacolo offerto in campo.

Nel torneo femminile è arrivata la definitiva consacrazione della coppia Frasca/Gradini, già protagonista di una stagione in costante crescita. Dopo il terzo posto di Falconara, il quinto di Termoli, il quarto di Marina di Modica e il quinto di San Cataldo, la formazione aveva dato segnali importanti e a Montesilvano è riuscita finalmente a conquistare il primo successo stagionale, eliminando nei quarti Belliero Piccinin/Michieletto per 2-0 e poi regolando con autorità Mancinelli/Pelloia in semifinale.

In finale le due azzurre si sono trovate di fronte They/Breidenbach, vincitrici a Termoli e Marina di Ravenna e seconde a Marina di Modica, ancora una volta protagoniste di un cammino convincente grazie ai successi su Puccinelli/Mattavelli e Sanguigni/Balducci. L’ultimo atto, però, ha premiato Frasca e Gradini, capaci di imporsi 21-19 21-15, sfruttando una maggiore continuità e una migliore gestione dei momenti decisivi del match.

Sul gradino più basso del podio sono salite Mancinelli/Pelloia, vittoriose 2-0 nella finale per il terzo posto contro Sanguigni/Balducci, protagoniste comunque di un’altra prova di grande spessore dopo il quarto posto di Termoli e i piazzamenti ottenuti durante tutta la stagione.

Anche il torneo maschile ha confermato la continua alternanza al vertice del campionato. Nessuna coppia è infatti riuscita a monopolizzare la stagione: Sacripanti/Titta hanno vinto Falconara, Marchetto/Burgmann Termoli, Spadoni/Ulisse Marina di Ravenna, Alfieri/Ranghieri Marina di Modica e Iervolino/Marchesan San Cataldo. A Montesilvano è stata invece la volta di Viscovich/Borraccino, che hanno trovato il momento migliore dell’anno proprio nella tappa Gold abruzzese.

La coppia ha dovuto sudare nei quarti contro Marchetto/Burgmann, superati al tie-break dopo una lunga battaglia, prima di eliminare in semifinale Caminati/Rossi con un tiratissimo 19-21, 21-19, 16-14, interrompendo la corsa di una delle formazioni più costanti del circuito. Rossi e Caminati, infatti, avevano già collezionato un secondo posto a Falconara, un altro a Termoli e ancora un secondo posto a Marina di Modica, confermandosi tra le coppie più continue dell’intera stagione.

Nell’altra semifinale Ingrosso/Podestà, quarti a Marina di Modica e quinti a San Cataldo, hanno dominato Camozzi/Siccardi con un netto 2-0, conquistando così la finale.

L’ultimo atto, tuttavia, è stato senza storia. Viscovich/Borraccino hanno imposto fin dall’inizio il proprio ritmo, aggiudicandosi il primo set 21-18 e dominando il secondo 21-12, conquistando così il loro primo successo stagionale proprio nella manifestazione più prestigiosa dell’estate dopo le Finali. Il terzo posto è andato invece a Caminati/Rossi, che hanno superato Camozzi/Siccardi con un doppio 21-17, centrando il quarto podio stagionale e confermandosi una delle coppie più solide e regolari del campionato italiano.