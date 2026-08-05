Come cambia il tabellone di Cincinnati senza Alcaraz? Le novità per il sorteggio, teste di serie e avversari di Sinner

La rinuncia di Carlos Alcaraz provoca un effetto a scalata sul Masters 1000 di Cincinnati, generando una modifica diretta che peserà sul sorteggio del tabellone principale del torneo che andrà in scena sul cemento della località statunitense dal 13 al 23 agosto. Il tennista spagnolo avrebbe goduto dello status di numero 2 del mondo in fase di estrazione, ma la decisione di dare forfait ha rimescolato le carte e così tutte le altre teste di serie scaleranno un gradino.

Jannik Sinner resterà il numero 1, ma il tedesco Alexander Zverev diventerà secondo, il canadese Felix Auger-Aliassime passerà in terza piazza, il serbo Novak Djokovic scalerà al quarto posto, passo in avanti anche per il russo Daniil Medvedev, l’australiano Alex de Minaur e lo statunitense Taylor Fritz. Il nostro Flavio Cobolli rientrerà tra i migliori otto (fatto sempre positivo), mentre Lorenzo Musetti sarà numero 12 dietro allo statunitense Ben Shelton, al kazako Alexander Bublik e al ceco Jiri Lehecka.

Jannik Sinner potrà affrontare Zverev solo in un’ipotetica finale, Auger-Aliassime o Djokovic solo in un’eventuale semifinale. Cobolli, Fritz, de Minaur e Medvedev potrebbero essere le teste di serie rivali in quarto di finale. Lo spagnolo Rafael Jodar sarà numero 14: potrebbe essere la mina vagante da evitare negli ottavi di finale. Il Masters 1000 di Cincinnati farà da antipasto agli US Open, ultimo Slam della stagione, che scatterà il 30 agosto sul cemento di Flushing Meadows.

TESTE DI SERIE ATP CINCINNATI