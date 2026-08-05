Cosa cambia per Sinner con il forfait di Alcaraz a Cincinnati: i punti persi dallo spagnolo e il possibile distacco

Carlos Alcaraz ha deciso di non giocare il Masters 1000 di Cincinnati, che si disputerà sul cemento della località statunitense dal 13 al 23 agosto. Il tennista spagnolo è tornato ad allenarsi a pieno regime da diversi giorni, ma preferisce andare cauto e non forzare il rientro dopo quasi quattro mesi di assenza agonistica a causa di un infortunio al polso che gli sta dando parecchi problemi e che lo ha già costretto a rinunciare a Wimbledon e al Roland Garros.

La scelta di non impegnarsi in Ohio avrà una conseguenza pesante sul ranking ATP, perché il fuoriclasse iberico avrebbe dovuto onorare la massima cambiale: i 1.000 punti derivanti dal trionfo di dodici mesi fa, quando nell’atto conclusivo si issò sul 5-0 e poi Jannik Sinner decise di ritirarsi. Carlos Alcaraz scivolerà in un colpo solo a 7.160 punti e dunque sarà certamente numero 3 del mondo, visto che subirà il sorpasso da parte del tedesco Alexander Zverev (8.090 e impegnato al Masters 1000 di Montreal).

Jannik Sinner dovrà invece scartare 650 punti in occasione dell’evento di Cincinnati e quindi scivolerà a 12.800 punti virtuali. Anche se dovesse uscire all’esordio, raccogliendo soltanto dieci punti, il vantaggio del fuoriclasse altoatesino sul suo grande rivale sarà dunque di minimo 5.650 lunghezze. Si tratta di un margine ingente considerando che stiamo parlando del numero 1 e del numero 3 del mondo, capaci di dividersi dieci degli ultimi undici Slam giocati (5-5, l’unico intruso è Zverev all’ultimo Roland Garros).

Il margine potrebbe ampliarsi ulteriormente, dipenderà dal cammino di cui l’azzurro si renderà protagonista in Ohio: 12.850 punti e 5.690 di margine con il terzo turno, 12.900 e 5.740 di vantaggio con gli ottavi, 13.000 e 5.840 di saldo in favore con i quarti, 13.200 e 6.040 di vantaggio con la semifinale, 13.450 e 6.290 di scarto sull’avversario con la finale, 13.800 e 6.640 punti di margine su Alcaraz vincendo il titolo.

QUANTI PUNTI PERDE ALCARAZ A CINCINNATI

1000 punti (lo scorso anno aveva vinto).

VANTAGGIO SINNER SU ALCARAZ DOPO CINCINNATI

Minimo 5.650 punti, massimo 6.640 punti.

Con l’eliminazione al secondo turno: 5.650 punti.

Con l’eliminazione al terzio turno: 5.690 punti.

Con l’eliminazione agli ottavi: 5.740 punti.

Con l’eliminazione ai quarti: 5.840 punti.

Con l’eliminazione in semifinale: 6.040 punti.

Con la sconfitta in finale: 6.290 punti.

Con la vittoria del torneo: 6.640 punti.