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Classifica Tour de France femminile 2026: Demi Vollering trionfa, Elisa Longo Borghini sul podio finale!
Demi Vollering ha vinto il Tour de France femminile 2026, conquistando la corsa a tappe più prestigiosa e importanza al mondo per la seconda volta in carriera. Dopo aver festeggiato nel 2023, la 29enne olandese si è regalata una nuova soddisfazione sulle strade transalpine, indossando la maglia gialla dopo nove giornate decisamente impegnative e molto intense.
Tutto si è deciso nella nona frazione, che proponeva la quadrupla scalata al Col d’Eze (7,8 km al 5,9% di pendenza media) e l’arrivo a Nizza. La portacolori della FDJ United-SUEZ si era presentata alla tappa conclusiva con un margine di appena otto secondi nei confronti della polacca Kasia Niewiadoma, dopo i ribaltoni di venerdì e sabato.
Demi Vollering ha aperto il gas sull’ultima salata e ha staccato di forza la grande rivale, involandosi poi in solitaria verso il traguardo. Demi Vollering ha alzato al cielo il trofeo in Costa Azzurra, Niewiadoma si è dovuta accontentare della piazza d’onore, mentre la nostra Elisa Longo Borghini si è meritata il gradino più basso del podio.
La piemontese ha scalato una posizione in seguito alla crisi della svizzera Marlen Reusser e si è così meritata il risultato più bello della carriera al Tour de France: dopo aver vinto due Giri d’Italia (2024 e 2025), la 34enne della UAE Team L’IMAD ha mostrato il suo valore anche in Francia, dove ha corso con la maglia tricolore. Di seguito la classifica finale del Tour de France femminile 2026.
CLASSIFICA TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026
1 1 – Vollering Demi FDJ United – SUEZ 1300 250 44″ 30:54:51
2 2 – Niewiadoma Kasia CANYON//SRAM 1040 190 22″ 1:18
3 4 ▲1 Longo Borghini Elisa UAE Team L’IMAD 880 160 14″ 4:29
4 5 ▲1 Niedermaier Antonia CANYON//SRAM 750 140 5:10
5 7 ▲2 Blasi Paula UAE Team L’IMAD 620 120 6″ 6:13
6 6 – Kerbaol Cédrine EF Education-Oatly 520 110 6″ 6:41
7 8 ▲1 Włodarczyk Dominika UAE Team L’IMAD 425 100 2″ 7:53
8 10 ▲2 Holmgren Isabella Lidl – Trek 360 90 9:12
9 9 – Le Court-Pienaar Kim AG Insurance – Soudal Team 295 80 24″ 14:04
10 12 ▲2 Fisher-Black Niamh Lidl – Trek 230 70 15:14
11 13 ▲2 Vinke Nienke Team SD Worx – Protime 190 60 22:56
12 16 ▲4 de Vries Femke Team Visma | Lease a Bike 165 55 24:08
13 11 ▼2 de Jong Thalita Human Powered Health 140 50 24:41
14 3 ▼11 Reusser Marlen Movistar Team 110 45 12″ 25:57
15 18 ▲3 Berthet Juliette FDJ United – SUEZ 100 40 28:12
16 15 ▼1 Buijsman Nina Human Powered Health 90 36 28:22
17 14 ▼3 Rüegg Noemi EF Education-Oatly 85 32 33:20
18 20 ▲2 Vallieres Magdeleine EF Education-Oatly 80 28 36:18
19 22 ▲3 Morier Émilie St Michel – Preference Home – Auber93 70 24 39:06
20 17 ▼3 García Mavi UAE Team L’IMAD 60 20 41:50
21 19 ▼2 Gery Célia FDJ United – SUEZ 50 18 44:08
22 21 ▼1 Squiban Maeva UAE Team L’IMAD 50 16 45:45
23 26 ▲3 Pieterse Puck Fenix-Premier Tech 50 14 6″ 51:43
24 27 ▲3 Van Dam Sarah Team Visma | Lease a Bike 50 12 53:07
25 24 ▼1 Ghekiere Justine AG Insurance – Soudal Team 50 10 53:15
26 25 ▼1 Faulkner Kristen EF Education-Oatly 40 9 54:02
27 28 ▲1 Markus Riejanne Lidl – Trek 40 8 54:16
28 29 ▲1 Haugset Sigrid Ytterhus Uno-X Mobility 40 7 16″ 54:26
29 23 ▼6 Silvestri Debora Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 40 6 54:52
30 30 – Spratt Amanda Lidl – Trek 40 5 57:44
31 31 – Gontova Nadia Liv AlUla Jayco 35 5 59:34
32 32 – Asencio Laura Ma Petite Entreprise 35 5 1:02:58
33 33 – Casasola Sara Fenix-Premier Tech 35 5 1:07:59
34 36 ▲2 Muller Solène St Michel – Preference Home – Auber93 35 5 1:11:59
35 34 ▼1 Bunel Marion Team Visma | Lease a Bike 35 5 1:13:25
36 38 ▲2 Brand Lucinda Lidl – Trek 35 5 1:13:34
37 40 ▲3 Latimier Clémence Ma Petite Entreprise 35 5 1:15:05
38 41 ▲3 Masetti Gaia Team Picnic PostNL 35 5 1:15:35
39 35 ▼4 Perekitko Karolina Mayenne Monbana My Pie 35 5 1:18:23
40 37 ▼3 Kopecky Lotte Team SD Worx – Protime 35 5 10″ 1:20:15
41 45 ▲4 Koch Franziska FDJ United – SUEZ 25 5 1:23:13
42 43 ▲1 Benito Mireia AG Insurance – Soudal Team 25 5 1:24:51
43 39 ▼4 Klöser Rosa Maria CANYON//SRAM 25 5 1:26:21
44 42 ▼2 Lippert Liane Movistar Team 25 5 1:27:22
45 49 ▲4 Mahé Océane Ma Petite Entreprise 25 5 1:28:21
46 46 – Bredewold Mischa Team SD Worx – Protime 25 5 1:30:27
47 44 ▼3 Ryo Titia Human Powered Health 25 5 ,,
48 51 ▲3 Žigart Urška AG Insurance – Soudal Team 25 5 1:31:19
49 62 ▲13 Le Mouël Célia Ma Petite Entreprise 25 5 1:33:07
50 48 ▼2 Bäckstedt Zoe CANYON//SRAM 25 5 1:34:15
51 47 ▼4 Ostiz Paula Movistar Team 20 5 1:36:08
52 64 ▲12 Muzic Évita FDJ United – SUEZ 20 5 1:40:10
53 52 ▼1 Nooijen Lieke Team Visma | Lease a Bike 20 5 1:41:01
54 69 ▲15 Mul Malwina Cofidis Women Team 20 5 1:42:37
55 55 – Skalniak-Sójka Agnieszka CANYON//SRAM 20 5 1:42:56
56 56 – Persico Silvia UAE Team L’IMAD 15 5 1:43:04
57 57 – Balsamo Elisa Lidl – Trek 15 5 6″ 1:43:10
58 58 – Comte Ema Cofidis Women Team 15 5 1:43:13
59 59 – Korevaar Jeanne Liv AlUla Jayco 15 5 1:43:44
60 53 ▼7 Adegeest Loes Lidl – Trek 15 5 1:45:15
61 63 ▲2 Towers Alice EF Education-Oatly 5 1:46:12
62 61 ▼1 De Schepper Lore AG Insurance – Soudal Team 5 1:46:14
63 70 ▲7 Claes Lotte Fenix-Premier Tech 5 1:47:49
64 65 ▲1 Smulders Silke Liv AlUla Jayco 5 1:48:46
65 67 ▲2 Wiebes Lorena Team SD Worx – Protime 5 20″ 1:48:57
66 68 ▲2 Schoens Quinty VolkerWessels Cycling Team 5 1:50:28
67 66 ▼1 Edseth Marte Berg Uno-X Mobility 5 1:50:43
68 77 ▲9 Berton Nina EF Education-Oatly 5 1:53:28
69 72 ▲3 Williams Lily Human Powered Health 5 1:55:08
70 71 ▲1 Ostolaza Usoa Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 5 1:55:11
71 73 ▲2 Georgi Pfeiffer Team Picnic PostNL 5 1:57:20
72 81 ▲9 Koster Anouska Uno-X Mobility 5 1:58:11
73 75 ▲2 Kraak Amber FDJ United – SUEZ 5 2:01:56
74 79 ▲5 Paladin Soraya CANYON//SRAM 5 2:02:07
75 76 ▲1 Magalhães Ana Vitória Movistar Team 5 2:03:37
76 78 ▲2 Paternoster Letizia Liv AlUla Jayco 5 2:06:11
77 86 ▲9 Couzens Millie Fenix-Premier Tech 5 2:06:34
78 80 ▲2 Hengeveld Daniek Team Visma | Lease a Bike 5 2:07:20
79 83 ▲4 Riedmann Linda Lotto Intermarché Ladies 5 2:07:55
80 88 ▲8 Cipressi Carlotta Human Powered Health 5 2:08:32
81 87 ▲6 Nelson Josie Team Picnic PostNL 5 2:09:03
82 89 ▲7 Christie Henrietta EF Education-Oatly 5 2:09:07
83 74 ▼9 Bego Julie Cofidis Women Team 5 2:09:26
84 84 – Martín Sara Movistar Team 5 2:10:44
85 85 – Barale Francesca Movistar Team 5 2:10:57
86 93 ▲7 Bossuyt Shari AG Insurance – Soudal Team 5 2:14:59
87 90 ▲3 Roseman-Gannon Ruby Liv AlUla Jayco 5 2:16:46
88 94 ▲6 Coupland Mackenzie Liv AlUla Jayco 5 2:17:53
89 95 ▲6 Raaijmakers Marit Human Powered Health 5 2:18:07
90 97 ▲7 Tas Sandrine Lotto Intermarché Ladies 5 2:18:23
91 96 ▲5 Mangan Fiona Mayenne Monbana My Pie 5 2:21:48
92 102 ▲10 Biriukova Yuliia Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 5 2:22:52
93 101 ▲8 Dideriksen Amalie Cofidis Women Team 5 2:24:41
94 91 ▼3 Jansen Eline VolkerWessels Cycling Team 5 2:25:15
95 98 ▲3 Allione Marine Mayenne Monbana My Pie 5 2:26:02
96 99 ▲3 Le Net Marie FDJ United – SUEZ 5 2:26:23
97 103 ▲6 Eisen Malou VolkerWessels Cycling Team 5 2:29:38
98 104 ▲6 Quinn Natalie Mayenne Monbana My Pie 5 2:33:03
99 105 ▲6 Sierra Arlenis Movistar Team 5 2:33:46
100 118 ▲18 Abgrall Noémie Ma Petite Entreprise 5 2:35:11
101 106 ▲5 Consonni Chiara CANYON//SRAM 5 2:36:45
102 110 ▲8 Fidanza Arianna Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 5 2:36:53
103 113 ▲10 Rijnbeek Maud VolkerWessels Cycling Team 5 2:37:43
104 108 ▲4 Cecchini Elena Team SD Worx – Protime 5 2:38:22
105 115 ▲10 Vigilia Alessia Uno-X Mobility 5 ,,
106 109 ▲3 Eraso Idoia Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 5 2:39:09
107 112 ▲5 Valentin Constance Mayenne Monbana My Pie 5 2:39:44
108 114 ▲6 Guilman Victorie Cofidis Women Team 5 2:40:41
109 117 ▲8 Amondarain Naia Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 5 2:41:33
110 116 ▲6 Dijkstra Anneke VolkerWessels Cycling Team 5 2:47:26
111 119 ▲8 Wreszin Caroline St Michel – Preference Home – Auber93 5 2:50:08
112 120 ▲8 Fityus Lucie Team Picnic PostNL 5 2:50:32
113 121 ▲8 Hinojosa Romina Lotto Intermarché Ladies 5 2:53:42
114 124 ▲10 Clay Robyn Team Picnic PostNL 5 2:55:19
115 126 ▲11 Griffin Mia Team Picnic PostNL 5 2:59:53