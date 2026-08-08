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Classifica Tour de France femminile 2026, ottava tappa: Vollering conquista la maglia gialla, Longo Borghini ai piedi del podio
La conclusione dell’ottava tappa del Tour de France femminile 2026 di ciclismo su strada, con partenza da Sisteron ed arrivo a Nizza, dopo 171.9 km, fa cambiare padrona alla maglia gialla, che identifica tra tutte le atlete la leader della classifica generale, passata sulle spalle della vincitrice odierna, la neerlandese Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).
Scivola alla piazza d’onore, a causa del terzo posto odierno, infatti, la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM), seconda con 8″ di distacco, mentre resta in terza posizione, invece, l’elvetica Marlen Reusser (Movistar Team), la quale però scivola a 1’12” dalla vetta, mentre si conferma ai piedi del podio l’azzurra Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD), quarta 3’05” dopo il secondo posto odierno.
CLASSIFICA TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026 (Ottava tappa)
1 1 Vollering Demi FDJ United-SUEZ 28:10:18
2 1 Niewiadoma-Phinney Katarzyna CANYON//SRAM + 08
3 Reusser Marlen Movistar Team + 01:12
4 Longo Borghini Elisa UAE Team L’IMAD + 03:05
5 Niedermaier Antonia CANYON//SRAM + 03:54
6 Kerbaol Cédrine EF Education-Oatly + 04:34
7 Blasi Paula UAE Team L’IMAD + 05:05
8 Wlodarczyk Dominika UAE Team L’IMAD + 05:46
9 1 Le Court Kim AG Insurance-Soudal Team + 06:50
10 1 Holmgren Isabella Lidl-Trek + 07:54
11 de Jong Thalita Human Powered Health + 10:56
12 Fisher-Black Niamh Lidl-Trek + 14:00
13 Vinke Nienke Team SD Worx-Protime + 15:44
14 1 Rüegg Noemi EF Education-Oatly + 19:35
15 1 Buijsman Nina Human Powered Health + 21:10
16 1 de Vries Femke Team Visma | Lease a Bike + 22:01
17 1 Garcia Mavi UAE Team L’IMAD + 23:32
18 1 Berthet Juliette FDJ United-SUEZ + 23:37
19 1 Gery Célia FDJ United-SUEZ + 26:11
20 2 Vallieres Magdeleine EF Education-Oatly + 29:06
21 Squiban Maeva UAE Team L’IMAD + 29:21
22 2 Morier Emilie St Michel-Preference Home-Auber 93 + 31:54
23 2 Silvestri Debora Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 32:37
24 1 Ghekiere Justine AG Insurance-Soudal Team + 33:01
25 1 Faulkner Kristen EF Education-Oatly + 33:48
26 1 Pieterse Puck Fenix-Premier Tech + 35:19
27 4 Van Dam Sarah Team Visma | Lease a Bike + 39:22
28 1 Markus Riejanne Lidl-Trek + 40:31
29 1 Haugset Sigrid Ytterhus Uno-X Mobility + 40:41
30 2 Spratt Amanda Lidl-Trek + 43:52
31 3 Gontova Nadia Liv AlUla Jayco + 45:49
32 3 Asencio Laura Ma Petite Entreprise + 49:13
33 1 Casasola Sara Fenix-Premier Tech + 51:35
34 1 Bunel Marion Team Visma | Lease a Bike + 52:42
35 2 Perekitko Karolina Mayenne-Monbana-Mypie + 56:08
36 Muller Solène St Michel-Preference Home-Auber 93 + 58:14
37 4 Kopecky Lotte Team SD Worx-Protime + 59:32
38 1 Brand Lucinda Lidl-Trek + 59:42
39 1 Klöser Rosa Maria CANYON//SRAM + 01:01:36
40 3 Latimier Clémence Ma Petite Entreprise + 01:01:52
41 3 Masetti Gaia Team Picnic PostNL + 01:02:20
42 4 Lippert Liane Movistar Team + 01:02:37
43 1 Benito Mireia AG Insurance-Soudal Team + 01:04:37
44 1 Ryo Titia Human Powered Health + 01:08:12
45 1 Koch Franziska FDJ United-SUEZ + 01:09:24
46 1 Bredewold Mischa Team SD Worx-Protime + 01:10:13
47 1 Ostiz Paula Movistar Team + 01:11:23
48 1 Backstedt Zoe CANYON//SRAM + 01:14:01
49 1 Mahé Océane Ma Petite Entreprise + 01:14:36
50 6 Vos Marianne Team Visma | Lease a Bike + 01:15:52
51 10 Zigart Urska AG Insurance-Soudal Team + 01:18:16
52 11 Nooijen Lieke Team Visma | Lease a Bike + 01:20:18
53 7 Adegeest Loes Lidl-Trek + 01:20:30
54 3 Cavallar Valentina Team SD Worx-Protime + 01:22:15
55 3 Skalniak-Sójka Agnieszka CANYON//SRAM + 01:22:42
56 3 Persico Silvia UAE Team L’IMAD + 01:22:50
57 8 Balsamo Elisa Lidl-Trek + 01:22:56
58 4 Comte Ema Cofidis Women Team + 01:22:59
59 5 Korevaar Jeanne Liv AlUla Jayco + 01:23:30
60 2 Patiño Paula Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 01:24:15
61 6 De Schepper Lore AG Insurance-Soudal Team + 01:25:31
62 7 Le Mouel Célia Ma Petite Entreprise + 01:25:55
63 1 Towers Alice EF Education-Oatly + 01:25:58
64 7 Muzic Evita FDJ United-SUEZ + 01:26:21
65 6 Smulders Silke Liv AlUla Jayco + 01:26:31
66 2 Edseth Marte Berg Uno-X Mobility + 01:28:28
67 4 Wiebes Lorena Team SD Worx-Protime + 01:28:43
68 1 Schoens Quinty VolkerWessels Cycling Team + 01:30:14
69 5 Mul Malwina Cofidis Women Team + 01:30:59
70 2 Claes Lotte Fenix-Premier Tech + 01:31:25
71 5 Ostolaza Usoa Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 01:32:56
72 4 Williams Lily Human Powered Health + 01:34:54
73 5 Georgi Pfeiffer Team Picnic PostNL + 01:35:05
74 1 Bego Julie Cofidis Women Team + 01:36:51
75 5 Kraak Amber FDJ United-SUEZ + 01:37:38
76 1 Magalhães Tota Movistar Team + 01:38:52
77 3 Berton Nina EF Education-Oatly + 01:39:43
78 6 Paternoster Letizia Liv AlUla Jayco + 01:41:31
79 2 Paladin Soraya CANYON//SRAM + 01:41:53
80 7 Hengeveld Daniek Team Visma | Lease a Bike + 01:42:40
81 4 Koster Anouska Uno-X Mobility + 01:44:26
82 3 Noskova Nikola Cofidis Women Team + 01:45:23
83 6 Riedmann Linda Lotto-Intermarché Ladies + 01:45:40
84 3 Martín Sara Movistar Team + 01:45:59
85 3 Barale Francesca Movistar Team + 01:46:12
86 3 Couzens Millie Fenix-Premier Tech + 01:46:20
87 6 Nelson Josie Team Picnic PostNL + 01:46:48
88 4 Cipressi Carlotta Human Powered Health + 01:48:18
89 3 Christie Henrietta EF Education-Oatly + 01:48:53
90 1 Roseman-Gannon Ruby Liv AlUla Jayco + 01:52:06
91 5 Jansen Eline VolkerWessels Cycling Team + 01:52:13
92 4 Coutinho Alice Mayenne-Monbana-Mypie + 01:53:30
93 3 Bossuyt Shari AG Insurance-Soudal Team + 01:54:45
94 Coupland Mackenzie Liv AlUla Jayco + 01:55:38
95 Raaijmakers Marit Human Powered Health + 01:55:52
96 5 Mangan Fiona Mayenne-Monbana-Mypie + 01:57:03
97 Tas Sandrine Lotto-Intermarché Ladies + 01:58:09
98 Allione Marine Mayenne-Monbana-Mypie + 02:01:22
99 1 Le Net Marie FDJ United-SUEZ + 02:02:05
100 1 Borghesi Letizia AG Insurance-Soudal Team + 02:03:05
101 5 Dideriksen Amalie Cofidis Women Team + 02:04:27
102 3 Biriukova Yuliia Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 02:04:34
103 1 Eisen Malou VolkerWessels Cycling Team + 02:07:23
104 1 Quinn Natalie Mayenne-Monbana-Mypie + 02:08:23
105 1 Sierra Arlenis Movistar Team + 02:09:28
106 2 Consonni Chiara CANYON//SRAM + 02:12:00
107 Coston Morgane Ma Petite Entreprise + 02:12:59
108 1 Cecchini Elena Team SD Worx-Protime + 02:13:42
109 4 Eraso Lasa Idoia Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 02:14:24
110 9 Fidanza Arianna Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 02:14:38
111 7 von Berswordt-Wallrabe Sophie VolkerWessels Cycling Team + 02:14:48
112 2 Valentin Constance Mayenne-Monbana-Mypie + 02:14:59
113 1 Rijnbeek Maud VolkerWessels Cycling Team + 02:15:28
114 2 Guilman Victorie Cofidis Women Team + 02:16:01
115 4 Vigilia Alessia Uno-X Mobility + 02:16:07
116 Dijkstra Anneke VolkerWessels Cycling Team + 02:18:11
117 2 Amondarain Naia Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 02:19:18
118 1 Abgrall Noémie Ma Petite Entreprise + 02:19:28
119 2 Wreszin Caroline St Michel-Preference Home-Auber 93 + 02:25:23
120 Fityus Lucie Team Picnic PostNL + 02:25:52
121 6 Hinojosa Romina Lotto-Intermarché Ladies + 02:29:02
122 1 Franz Heidi St Michel-Preference Home-Auber 93 + 02:29:31
123 2 Jackson Alison St Michel-Preference Home-Auber 93 + 02:30:12
124 2 Clay Robyn Team Picnic PostNL + 02:30:39
125 1 Gonzalez Alicia St Michel-Preference Home-Auber 93 + 02:31:29
126 Griffin Mia Team Picnic PostNL + 02:35:08