Celeste Polzonetti: “Ho corso bene nonostante la partenza non sia stata delle migliori”

Celeste Polzonetti fa segnare il secondo crono delle batterie dei 100 metri ostacoli femminili agli Europei senior 2026 di atletica leggera: l’azzurra accede alle semifinali vincendo la prima serie in 12″80, ma nel penultimo atto entreranno in gara anche le dodici teste di serie. L’azzurra confida le proprie sensazioni ai microfoni di Rai Sport HD.

L’azzurra è lucida subito dopo il termine della gara nell’analizzare la prestazione offerta, con un’ottima progressione messa in mostra: “Non sono partita bene, e l’atleta al mio fianco mi è scappata, poi ho cambiato marcia, sono riuscita a mettere la marcia più alta ed a vincere la batteria“.

Dopo qualche minuto l’azzurra ribadisce il concetto, rivelando di aver trovato un meteo inatteso a Birmingham: “Sono molto contenta, sono contenta di aver corso bene nonostante la partenza non sia stata delle migliori. Mi aspettavo un clima molto più mite, caldo, di questo, però va bene lo stesso“.