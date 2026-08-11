Marcell Jacobs si è presentato agli Europei 2026 di atletica forte della miglior prestazione continentale stagionale sui 100 metri, ovvero il 9.96 corso in Diamond League a Parigi. Il piazzamento nel ranking ha garantito al Campione Olimpico di Tokyo 2020 l’ammissione diretta alle semifinali sul rettilineo di Birmingham, che si disputeranno stasera (a partire dalle ore 21.32), senza doversi cimentare nella batterie della mattina. Il velocista lombardo è stato esentato dal turno preliminare, lo vedremo in pista sotto le stelle per inseguire la qualificazione alla finale e poi andare a caccia del terzo titolo europeo consecutivo.

Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore e gli undici uomini migliori della “Road to Birmingham”, tra cui anche Chituru Ali (10.09 in California, ma poi infortunatosi agli Assoluti e su cui aleggia un punto interrogativo sulla sua condizione di forma in vista di stasera), attendevano di conoscere gli altri dodici partecipanti alle semifinali. Tutto si è deciso nelle batterie: tre serie, venivano considerati esclusivamente i tempi senza valutare i piazzamenti, con una certa discrepanza creata anche dal vento.

Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli sono stati eliminati: settimo posto in 10.71 nella prima batteria (3,0 m/s di brezza in faccia) per il siciliano e quarta piazza in 10.58 per il toscano nella seconda serie (-2,8 m/s), rispettivamente 15mo e 20mo crono della sessione. Prova decisamente sottotono da parte dei due azzurri e così aumentano le incertezze in ottica 4×100: Jacobs sarà il trascinatore, già detto dei punti di domanda su Ali, Fausto Desalu da valutare sul mezzo giro di pista, Lorenzo Patta sarà fondamentale, Randazzo e Ceccarelli non al meglio nella gara individuale…

L’irlandese Akinola Toluwabori è risultato il migliore del turno (10.39, -2,8), seguito dai belgi Simon Verherstraetan (10.39, -2,8) ed Emiel Botterman (10.42, -1,0). Nessuno si dovrebbe inserire nella lotta per le medaglie, che sembra essere un affare tra Jacobs, i britannici guidati da Romell Glave e il tedesco Owen Ansah.