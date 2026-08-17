Casper Ruud costretto al ritiro a Cincinnati: US Open in dubbio?

L’esordio di Casper Ruud al Masters 1000 di Cincinnati si è concluso prima del previsto. Il norvegese, numero 17 del ranking mondiale, è stato costretto al ritiro contro l’australiano Christopher O’Connell a causa di un problema nella zona lombare, con un fastidio avvertito anche nella regione addominale.

La partita aveva preso una piega favorevole per Ruud, avanti 5-2 nel primo set. Da quel momento, però, il rendimento del norvegese è calato e O’Connell ne ha approfittato per rientrare nel parziale. Dopo aver annullato un set point, l’australiano ha completato la rimonta portandosi sul 5-5, prima di conquistare un ulteriore break e chiudere il set 7-5.

Proprio al termine del parziale, Ruud ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un controllo alla parte bassa della schiena. Il 27enne di Oslo è tornato in campo e ha provato a proseguire l’incontro, riuscendo a disputare altri tre game, due dei quali vinti a zero al servizio. Il dolore, tuttavia, non sembrava essere completamente rientrato.

A quel punto Ruud ha preferito fermarsi, anche in via precauzionale, evitando di correre ulteriori rischi in vista del prossimo grande obiettivo sul cemento americano: gli US Open. Il norvegese avrà ora a disposizione circa due settimane per valutare l’evoluzione dell’infortunio e capire se potrà presentarsi regolarmente a New York.

Una presenza che avrebbe un significato particolare per Ruud, finalista agli US Open nel 2022, quando fu sconfitto da Carlos Alcaraz nell’ultimo atto del torneo.