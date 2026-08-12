Carlos D’Ambrosio in finale nei 100 stile libero: n. di corsia, orario, avversari, tv

L’Italia verrà rappresentata da Carlos D’Ambrosio nella finale maschile dei 100 stile libero ai Campionati Europei di nuoto 2026, che si terrà nella sessione serale odierna all’Olympic Aquatic Centre di Parigi. L’astro nascente del settore maschile azzurro andrà a caccia della prima medaglia individuale della carriera in una rassegna internazionale assoluta, dopo essersi tolto già grandi soddisfazioni a livello juniores.

Il diciannovenne partenopeo (ma vicentino d’adozione) si è qualificato per l’ultimo atto della rassegna continentale nella “gara regina” con il quinto tempo, migliorando il personale in 47.70 e ponendo le basi per dare l’assalto al record nazionale di Alessandro Miressi (47.45) nel tentativo di lanciare la sfida agli altri pretendenti al podio. Irraggiungibile sulla carta il rumeno David Popovici, ma D’Ambrosio parte sicuramente un gradino sotto anche rispetto al russo Egor Kornev e all’ungherese Nandor Nemeth.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, gli avversari ed il numero di corsia di Carlos D’Ambrosio nella finale dei 100 stile libero agli Europei di Parigi. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE CARLOS D’AMBROSIO 100 STILE LIBERO EUROPEI 2026

Mercoledì 12 agosto

Ore 18.52 Finale 100 stile libero con Carlos D’Ambrosio – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

STARTLIST FINALE CARLOS D’AMBROSIO 100 STILE LIBERO EUROPEI 2026

Corsia 1: Kristof Milak (Ungheria: 47.97 in semifinale)

Corsia 2: Carlos D’Ambrosio (Italia: 47.70 in semifinale)

Corsia 3: Egor Kornev (NAB: 47.27 in semifinale)

Corsia 4: David Popovici (Romania: 46.72 in semifinale)

Corsia 5: Luca Hoek Le Guenedal (Spagna: 47.26 in semifinale)

Corsia 6: Nandor Nemeth (Ungheria: 47.44 in semifinale)

Corsia 7: Tomas Navikonis (Lituania: 47.91 in semifinale)

Corsia 8: Jere Hribar (Croazia: 48.04 in semifinale)

PROGRAMMA FINALE CARLOS D’AMBROSIO 100 STILE LIBERO EUROPEI 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.