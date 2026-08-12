Europei nuoto 2026, il programma di domani (13 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Proseguono senza soluzione di continuità gli Europei senior 2026 degli sport acquatici: domani, giovedì 13 agosto, si terrà la quarta giornata di gare riservata totalmente al nuoto in corsia. A Parigi, in Francia, la sessione mattutina partirà alle ore 9.30, mentre la sessione serale scatterà alle ore 18.30.

Nelle batterie del mattino andranno in scena 6 specialità, con un totale di 19 italiani in vasca, dei quali 15 impegnati nelle prove individuali più un quartetto all’opera in staffetta, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per 4 semifinali e per l’assegnazioni di medaglie e titoli in 5 finali.

Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026

Giovedì 13 agosto

Sessione mattutina

9.30 NUOTO Batterie 200m stile libero uomini – Jacopo Barbotti, Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Alessandro Ragaini

10.04 NUOTO Batterie 100m farfalla donne – Paola Borrelli, Costanza Cocconcelli, Anita Gastaldi

10.19 NUOTO Batterie 50m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzari

10.40 NUOTO Batterie 200m rana donne – Lisa Angiolini, Anna Pirovano

10.54 NUOTO Batterie Staffetta 4x100m stile libero uomini – Italia

11.07 NUOTO Batterie 1500m stile libero donne – Simona Quadarella, Ginevra Taddeucci

Sessione pomeridiana

18.30 NUOTO Finale 100m farfalla uomini

18.36 NUOTO Finale 50m dorso donne

18.41 NUOTO Semifinali 200m stile libero uomini

18.51 NUOTO Semifinali 100m farfalla donne

19.00 NUOTO Semifinali 50m dorso uomini

19.07 NUOTO Semifinali 200m rana donne

19.29 NUOTO Finale 200m rana uomini

19.36 NUOTO Finale 200m stile libero donne

19.43 NUOTO Finale staffetta 4x100m stile libero uomini

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.