Carlos D’Ambrosio, che brutto 200 sl! Si salva solo grazie alla regola delle nazionalità

Carlos D’Ambrosio rischia una clamorosa eliminazione nelle batterie dei 200 stile libero, gara inserita nel programma della quarta giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. L’italo-cubano, reduce dalle brillanti prestazioni nella staffetta 4×200 stile libero e nei 100 stile libero, distanza nella quale aveva migliorato per due volte consecutive in batteria il proprio primato personale, non approccia nel modo corretto la prova mattutina.

Per sua stessa ammissione, D’Ambrosio nuota in eccessivo controllo, sottovalutando in parte quello che avrebbero potuto fare i suoi avversari. Il risultato è un 1’47”16, che vale il 17° tempo complessivo.

Sarebbe eliminazione considerando la classifica assoluta, ma entra in gioco la regola degli scarti, legata al limite di due atleti per nazione ammessi in semifinale. D’Ambrosio riesce così a evitare il taglio e accede al penultimo atto con l’ultimo tempo utile: l’azzurro dovrà necessariamente cambiare passo.

L’aspetto positivo è che, in passato, chi ha rischiato di restare fuori nelle batterie in circostanze simili ha spesso cambiato completamente marcia nei turni successivi. È quanto ci si augura possa accadere anche al nuotatore azzurro, che ha le qualità per essere protagonista su questa distanza.

Una specialità che, a sorpresa, vede brillare l’austriaco Christian Giefing, classe 2008, autore di un notevole 1’44”96. Alle sue spalle il britannico James Guy, secondo in 1’45”40, e il francese Sauveur Cristofini, terzo in 1’45”93. In totale controllo, invece, il rumeno David Popovici, grande favorito della vigilia e ieri vincitore dell’oro nei 100 stile libero, che chiude in 1’46”06.

Niente da fare per gli altri azzurri in vasca. Jacopo Barbotti, autore del personale, fa segnare il 19° tempo in 1’47”22. Più indietro Marco De Tullio, 24° in 1’47”47, e Alessandro Ragaini, 43° in 1’48”62.