Caos beach volley: discussione furiosa tra Martins e Sara Breidenbach. “La smetti? Basta!”

Macchiata la finale femminile della Coppa Italia di beach volley di Montesilvano, valida anche come sesta tappa del Campionato Italiano e terza Gold della stagione: il successo di Federica Frasca e Alice Gradini è passato in secondo piano per quanto accaduto durante l’ultimo atto.

Nel corso di un time out del secondo set James Martins, tecnico di Chiara They e Sara Breidenbach, poi finaliste perdenti, ha avuto una discussione accesa con le proprie atlete sotto l’occhio delle telecamere di Rai Sport, che riprendevano la manifestazione.

Il tecnico ha preso per un braccio prima l’una e poi l’altra atleta, Sara Breidenbach ha reagito e gli ha sferrato un pugno dicendo: “La smetti? Basta!”. Dopo essersi allontanato, Martins è stato intercettato dai microfoni mentre urlava: “Voglio vedere la palla a terra, non me ne frega un c…“.