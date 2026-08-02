Canottaggio, perché le finali sono state spostate agli Europei di Varese: i nuovi orari

Rinvio per le odierne finali agli Europei di canottaggio in quel di Varese. Il meteo della zona non permette l’immediato svolgersi degli eventi che assegnano delle medaglie: è stato necessario spostare in avanti, in linea temporale, gli avvenimenti che caratterizzeranno la giornata odierna.

In particolare, European Rowing ha deciso che le quattro finali B si terranno a partire dalle 12:05, mentre le undici finali A avranno luogo a partire dalle 12:35 con intervalli di 10 minuti, tranne che in un’occasione, come andremo a vedere.

Qui ci concentreremo sulle finali A. In particolare, questi i nuovi orari:

12:35 Singolo paracanottaggio maschile (PR1 M1x)

12:45 Singolo paracanottaggio femminile (PR1 W1x)

13:00 Otto maschile (M8+)

13:10 Otto femminile (W8+)

13:20 Singolo pesi leggeri femminile (LW1x)

13:30 Singolo pesi leggeri maschile (LM1x)

13:40 Singolo femminile (W1x)

13:50 Singolo maschile (M1x)

14:00 Doppio misto paracanottaggio femminile (PR3 Mix2x)

14:10 Doppio misto (Mix2x)

14:20 Otto misto (Mix8+)

In particolare, in casa Italia, nel paracanottaggio maschile ci sarà Giacomo Perini, mentre nel singolo pesi leggeri maschile avremo Luca Borgonovo. L’otto maschile è composto da Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea, Giuseppe Vicino e timoniera Alessandra Faella.

L’otto femminile è composto da Clara Guerra, Alice Gnatta, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano, Alice Codato con timoniere Emanuele Capponi. Nel doppio misto del paracanottaggio ci saranno Marta Pozzi e Luca Conti. Infine, l’otto misto è composto da Gaia Chiavini, Sara Borghi, Maria Lanciano, Aurora Spirito, Davide Comini, Gennaro Alberto Di Mauro, Davide Verità, Alessandro Gardino e timoniera Alessandra Faella.