LIVE Canottaggio, Europei 2026 in DIRETTA: si riparte dopo lo stop causato dal maltempo

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12:34 Subito emozioni azzurre nella cornice del Lago di Varese. E’ il momento di Giacomo Perini, di seguito la startlist della finale del PR1 maschile:

Daniel (ISR)

Sanchez (FRA)

Perini (ITA)

Pritchard (GBR)

Polianskyi (UKR)

Klemp (GER)

12:30 Rieccoci amici di OA Sport. Il programma è ripartito alle 12.05 con le finali B, tra 5 minuti spazio alle finalissime a partire dal PR1 maschile.

10:57 Arriva la comunicazione ufficiale. Gli organizzatori, a causa delle avverse condizioni meteo, hanno posticipato le finali A alle 12.35. Programma che dovrebbe quindi ripartire tra circa 90 minuti, a tra poco!

10:52 Programma interrotto ad inizio mattinata a causa di un violento temporale. Si attendono aggiornamenti in vista delle imminenti finali.

10:47 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell’ultima giornata degli Europei 2026 di canottaggio. A Varese spazio alle emozioni conclusive della rassegna continentale.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza ed ultima giornata degli Europei 2026 di canottaggio. A Varese (Italia) si completa la kermesse continentale con il contingente azzurro che cercherà di portare a casa altre medaglie dopo quelle conquistate sabato ed uscire dalla manifestazione con il morale leggermente più alto a margine di alcune cocenti delusioni. Si partirà alle 11.05 con la finale del singolo di para canottaggio.

Nel PR1 maschile Giacomo Perini è tra i favoriti quantomeno per una medaglia, con il britannico Pritchard a caccia dell’ennesimo oro. Luca Borgonovo sarà invece impegnato nel singolo pesi leggeri, specialità che non farà più parte del programma Olimpico ma che ha regalato due ori all’Italia nella giornata di ieri. Si chiuderà in crescendo con le ammiraglie, con l’otto maschile composto da Chiumento, Monfrecola, Abagnale, Sartori, Pietra Caprina, Panizza, Di Colandrea, Vicino e Faella.

In campo femminile l’unico equipaggio qualificato alle finali odierne è l’otto. Sull’ammiraglia agiranno Guerra, Gnatta, Merlini, Pelacchi, Terrazzi, Mondelli, Meriano, Codato e Capponi. Programma che verrà infine chiuso dal due di coppia misto paralimpico, dal due di coppia misto e dall’otto misto, nuove specialità in cui gli azzurri proveranno ad arpionare ulteriori podi.

La terza ed ultima giornata degli Europei 2026 di canottaggio inizierà alle 11.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta gara per gara dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!