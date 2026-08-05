Calendario Mondiali flag football 2026: orari, tv, streaming, le avversarie dell’Italia

I Mondiali 2026 di flag football si disputeranno a Düsseldorf (Germania) dal 13 al 16 agosto e metteranno in palio i primi due pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: le squadre che disputeranno la finale iridata si garantiranno il diritto di partecipazione ai Giochi, dove questo disciplina farà il proprio debutto. All’evento prenderanno parte sedici squadre per sesso, suddivise in quattro gironi da quattro compagini: le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni: gli uomini si sono laureati Campioni d’Europa lo scorso anno e possono puntare in alto, incominciando il proprio cammino in un girone che comprende Francia, Gran Bretagna, Panama; le donne saranno tra le outsider, pronte a sorprendere partendo dal girone con Messico, Germania e Slovenia.

Le prime due giornate saranno dedicate alla fase a gruppi, a Ferragosto andranno in scena quarti e semifinali, domenica si disputeranno gli incontri che assegneranno le medaglie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di flag football. La copertura dell’evento deve ancora essere comunicata.

CALENDARIO MONDIALI FLAG FOOTBALL 2026

MASCHILE

Giovedì 13 agosto

10.30 Messico vs Germania (maschile)

11.45 Italia vs Gran Bretagna (maschile)

11.45 Austria vs Canada (maschile)

11.45 Svizzera vs Brasile (maschile)

13.00 Francia vs Panama (maschile)

13.00 Giappone vs Nigeria (maschile)

13.00 USA vs Israele (maschile)

14.15 Australia vs Samoa Americane (maschile)

18.00 Messico vs Brasile (maschile)

18.00 Svizzera vs Germania (maschile)

19.15 Francia vs Gran Bretagna (maschile)

19.15 Panama vs Italia (maschile)

Venerdì 14 agosto

08.00 Italia vs Austria (maschile)

08.00 Giappone vs Canada (maschile)

08.00 Australia vs Israele (maschile)

09.15 Samoa Americane vs USA (maschile)

13.00 Germania vs Brasile (maschile)

13.00 Gran Bretagna vs Panama (maschile)

14.15 Messico vs Svizzera (maschile)

14.15 Italia vs Francia (maschile)

14.15 Canada vs Nigeria (maschile)

15.30 USA vs Australia (maschile)

15.30 Israele vs Samoa Americane (maschile)

Sabato 15 agosto

11.45 Quarto di finale: Prima gruppo A vs Seconda gruppo B (maschile)

11.45 Quarto di finale: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (maschile)

13.00 Quarto di finale: Prima gruppo C vs Seconda gruppo D (maschile)

13.00 Quarto di finale: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (maschile)

19.15 Semifinali

Domenica 16 agosto

15.30 Finale per il terzo posto (maschile)

18.00 Finale per il primo posto (maschile)

FEMMINILE

Giovedì 13 agosto

08.00 USA vs Australia (femminile)

08.00 Giappone vs Brasile (femminile)

08.00 Canada vs Panama (femminile)

09.15 Messico vs Germania (femminile)

09.15 Spagna vs Nigeria (femminile)

09.15 Italia vs Slovenia (femminile)

10.30 Austria vs Cina (femminile)

10.30 Gran Bretagna vs Francia (femminile)

14.15 Giappone vs Panama (femminile)

14.15 Brasile vs Canada (femminile)

15.30 Italia vs Germania (femminile)

15.30 Spagna vs Australia (femminile)

15.30 Nigeria vs USA (femminile)

16.45 Austria vs Francia (femminile)

16.45 Cina vs Gran Bretagna (femminile)

16.45 Slovenia vs Messico (femminile)

Venerdì 14 agosto

09.15 Germania vs Slovenia (femminile)

09.15 Panama vs Brasile (femminile)

10.30 Gran Bretagna vs Austria (femminile)

10.30 Canada vs Giappone (femminile)

10.30 Australia vs Nigeria (femminile)

11.45 USA vs Spagna (femminile)

11.45 Francia vs Cina (femminile)

11.45 Messico vs Italia (femminile)

Sabato 15 agosto

09.15 Quarto di finale (femminile): Prima gruppo A vs Seconda gruppo B

09.15 Quarto di finale (femminile): Prima gruppo D vs Seconda gruppo C

10.30 Quarto di finale (femminile): Prima gruppo B vs Seconda gruppo A

10.30 Quarto di finale (femminile): Prima gruppo C vs Seconda gruppo D

16.45 Semifinali (femminile)

Domenica 16 agosto

14.15 Finale per il terzo posto (femminile)

16.45 Finale per il primo posto (femminile)

PROGRAMMA MONDIALI FLAG FOOTBALL: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: da comunicare.

Diretta streaming: da comunicare.