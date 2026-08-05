Calendario Europei ginnastica artistica 2026: orari, programma, tv, streaming

Gli Europei 2026 di ginnastica artistica si disputeranno a Zagabria: sarà la capitale della Croazia a ospitare la rassegna continentale per la prima volta nella storia. Le donne saranno protagoniste dal 13 al 16 agosto, mentre gli uomini scenderanno in pedana dal 19 al 23 agosto. La manifestazione rappresenterà uno snodo importante della stagione, visto che due mesi più tardi andranno in scena i Mondiali e verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni all’appuntamento dopo aver trionfato nella gara a squadre femminile dell’ultima edizione, dove Manila Esposito è stata capace di difendere lo scettro nel concorso generale individuale. E sul fronte maschile come si comporteranno i Moschettieri, con tante nuove frecce a disposizione nella faretra? Si preannuncia una manifestazione particolarmente appassionante e avvincente, anche perché tornerà la Russia dopo una lunga assenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play per le finali, prevista la diretta live testuale su OA Sport per l’intera durata della manifestazione.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2026

Giovedì 13 agosto

09.30-10.35 Qualificazioni seniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), prima suddivisione (con Portogallo, Cechia, Ungheria, Belgio)

11.00-13.05 Qualificazioni seniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), seconda suddivisione (con Bielorussia, Slovacchia, Malta, Serbia, Finlandia, Norvegia)

13.30-15.35 Qualificazioni seniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), terza suddivisione (con Irlanda, Svizzera, Russia, Austria, Ucraina, Paesi Bassi, Grecia)

16.30-18.35 Qualificazioni seniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), quarta suddivisione (con Slovenia, Spagna, Azerbaijan, Bulgaria, Gran Bretagna, Islanda, Turchia, Svezia)

19.00-21.05 Qualificazioni seniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), quinta suddivisione (con Italia, Francia, Croazia, Germania, Lettonia, Polonia, Romania, Israele)

Venerdì 14 agosto

10.00-12.05 Qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), prima suddivisione (con Italia, Russia, Germania, Georgia, Israele, Irlanda)

12.30-14.35 Qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), seconda suddivisione (con Lussemburgo, Polonia, Svizzera, Danimarca, Romania, Slovenia, Spagna, Bielorussia)

15.30-17.35 Qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), terza suddivisione (Azerbaijan, Islanda, Finlandia, Gran Bretagna, Austria, Cechia)

18.00-20.05 Qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), quarta suddivisione (con Norvegia, Portogallo, Cipro, Slovacchia, Francia, Croazia, Belgio, Kosovo, Grecia)

Sabato 15 agosto

15.00-18.20 Finali di Specialità seniores femminili

Domenica 16 agosto

10.00-13.20 Finali di Specialità juniores femminili

16.00-18.30 Finale a squadre seniores femminile

Mercoledì 19 agosto

10.00-13.30 Qualificazioni seniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), prima suddivisione (con Lituania, Ungheria, Bielorussia, Ucraina, Svezia, Georgia, Spagna)

14.00-17.30 Qualificazioni seniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), seconda suddivisione (con Bulgaria, Russia, Cipro, Norvegia, Israele, Armenia, Irlanda, Belgio, Grecia, Cechia, Portogallo, Islanda)

17.45-21.30 Qualificazioni seniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), terza suddivisione (con Italia, Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Turchia, Finlandia, Gran Bretagna, Croazia, Slovenia, Austria, Germania)

Giovedì 20 agosto

10.00-12.50 Qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), prima suddivisione (con Italia, Spagna, Finlandia, Portogallo, Bulgaria, Lettonia)

14.00-16.50 Qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), seconda suddivisione (con Germania, Russia, Gran Bretagna, Turchia, Cechia, Belgio, Svezia, Francia, Svizzera, Ucraina)

17.30-20.30 Qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), terza suddivisione (con Bielorussia, Austria, Irlanda, Azerbaijan, Croazia, Grecia, Norvegia, Ungheria, Israele, Slovenia, Cipro, Paesi Bassi)

Venerdì 21 agosto

18.00-20.30 Finali di Specialità seniores maschili (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli)

Sabato 22 agosto

10.00-12.45 Finali di Specialità juniores maschili

16.30-19.00 Finali di Specialità seniores maschili (volteggio, parallele pari, sbarra)

Domenica 23 agosto

10.00-12.00 Finale all-around juniores maschile

14.00-17.05 Finale a squadre seniores maschile

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire) per le finali, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per le finali, gratis.

Diretta testuale: OA Sport per tutta la durata dell’evento.