Calendario Europei estate 2026 oggi: orari atletica, nuoto e ginnastica artistica 16 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 16 agosto, si disputerà un’altra giornata di gare degli Europei 2026 di atletica, nuoto e ginnastica artistica: al mattino per l’atletica spazio alla maratona e per il nuoto alle batterie, nel pomeriggio per la ginnastica artistica in programma la finale senior a squadre, in serata previste per il nuoto e per l’atletica le finali.

Si inizierà alle 8.30 con l’atletica, con le gare della maratona, poi alle 9.30 sarà la volta del nuoto, con le batterie del mattino. La ginnastica artistica scatterà alle 10.00 con le finali junior di specialità, poi proseguirà alle 16.00 con la finale senior a squadre. Nella sessione serale si partirà con il nuoto alle 18.30, mentre per l’atletica bisognerà aspettare le 20.15.

La diretta tv sarà assicurata per l’atletica su Rai 2 HD (8.30-11.30 e 21.00-23.00), Rai Sport HD (20.25-21.00), Sky Sport Uno (8.30-11.00 e 21.30-23.00), Sky Sport Arena (8.30-11.00 e 20.30-23.00), Sky Sport 252 (per il salto in lungo femminile dalle 21.00); per il nuoto su Rai Sport HD (9.30-11.15), Rai 2 HD (18.30-20.30), Sky Sport Uno (18.30-21.30), Sky Sport Max (9.30-11.30 e 18.30-21.30); per la ginnastica artistica su Rai 2 HD (17.00-18.20).

La diretta streaming sarà fruibile per l’atletica su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN; per il nuoto su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per la ginnastica artistica su Rai Play Sport 1, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI 2026

Domenica 16 agosto

8.30 ATLETICA Maratona femminile – Giovanna Epis, Rebecca Lonedo, Alessia Tuccitto, Sofiia Yaremchuk

9.10 ATLETICA Maratona maschile – Xavier Chevrier, Badr Jaafari, Daniele Meucci, Ahmed Ouhda, Pietro Riva

9.30 NUOTO Batterie 400m stile libero donne – Simona Quadarella, Bianca Nannucci

9.55 NUOTO Batterie 400m stile libero uomini – Luca De Tullio, Marco De Tullio, Davide Marchello, Alessandro Ragaini

10.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale volteggio junior femminile – Clarissa Rinaldi

10.36 NUOTO Batterie staffetta 4x100m misti donne – Italia

10.49 NUOTO Batterie staffetta 4x100m misti uomini – Italia

10.50 GINNASTICA ARTISTICA Finale parallele asimmetriche junior femminile – Clarissa Rinaldi, Giada Di Pietro

11.40 GINNASTICA ARTISTICA Finale trave junior femminile – Clarissa Rinaldi

12.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale corpo libero junior femminile – Clarissa Rinaldi, Martina Bozzola

16.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre senior femminile – Italia

18.30 NUOTO Finale 50m stile libero uomini – Giovanni Guatti

18.35 NUOTO Finale 50m rana donne – Benedetta Pilato

18.40 NUOTO Finale 200m misti uomini – Alberto Razzetti

18.47 NUOTO Finale 200m farfalla donne – Paola Borrelli

19.06 NUOTO Finale 100m dorso uomini – Thomas Ceccon

19.12 NUOTO Finale 400m stile libero donne

19.21 NUOTO Finale 400m stile libero uomini

20.02 NUOTO Finale staffetta 4x100m misti donne

20.11 NUOTO Finale staffetta 4x100m misti uomini

20.15 ATLETICA Finale salto con l’asta maschile – Matteo Oliveri

20.55 ATLETICA Finale lancio del giavellotto femminile – Paola Padovan

21.05 ATLETICA Finale salto in lungo femminile – Larissa Iapichino

21.35 ATLETICA Finale staffetta 4×100 mista – Italia

21.50 ATLETICA Finale 3000 siepi maschili – Ala Zoghlami, Osama Zoghlami, Yassin Bouih

22.13 ATLETICA Finale 1500 metri femminili – Ludovica Cavalli

22.33 ATLETICA Finale staffetta 4×400 femminile – Italia

22.48 ATLETICA Finale staffetta 4×400 maschile – Italia

PROGRAMMA EUROPEI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: per l’atletica Rai 2 HD 8.30-11.30 e 21.00-23.00, Rai Sport HD 20.25-21.00, Sky Sport Uno (201) 8.30-11.00 e 21.30-23.00, Sky Sport Arena (204) 8.30-11.00 e 20.30-23.00, Sky Sport 252 per il salto in lungo femminile dalle 21.00; per il nuoto Rai Sport HD 9.30-11.15, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.30-21.30, Sky Sport Max (206) 9.30-11.30 e 18.30-21.30; per la ginnastica artistica Rai 2 HD 17.00-18.20.

Diretta streaming: per l’atletica Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN; per il nuoto Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per la ginnastica artistica Rai Play Sport 1.

Diretta testuale: OA Sport.