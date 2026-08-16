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Calendario Europei estate 2026 oggi: orari atletica, nuoto e ginnastica artistica 16 agosto, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, domenica 16 agosto, si disputerà un’altra giornata di gare degli Europei 2026 di atletica, nuoto e ginnastica artistica: al mattino per l’atletica spazio alla maratona e per il nuoto alle batterie, nel pomeriggio per la ginnastica artistica in programma la finale senior a squadre, in serata previste per il nuoto e per l’atletica le finali.
Si inizierà alle 8.30 con l’atletica, con le gare della maratona, poi alle 9.30 sarà la volta del nuoto, con le batterie del mattino. La ginnastica artistica scatterà alle 10.00 con le finali junior di specialità, poi proseguirà alle 16.00 con la finale senior a squadre. Nella sessione serale si partirà con il nuoto alle 18.30, mentre per l’atletica bisognerà aspettare le 20.15.
La diretta tv sarà assicurata per l’atletica su Rai 2 HD (8.30-11.30 e 21.00-23.00), Rai Sport HD (20.25-21.00), Sky Sport Uno (8.30-11.00 e 21.30-23.00), Sky Sport Arena (8.30-11.00 e 20.30-23.00), Sky Sport 252 (per il salto in lungo femminile dalle 21.00); per il nuoto su Rai Sport HD (9.30-11.15), Rai 2 HD (18.30-20.30), Sky Sport Uno (18.30-21.30), Sky Sport Max (9.30-11.30 e 18.30-21.30); per la ginnastica artistica su Rai 2 HD (17.00-18.20).
La diretta streaming sarà fruibile per l’atletica su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN; per il nuoto su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per la ginnastica artistica su Rai Play Sport 1, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI 2026
Domenica 16 agosto
8.30 ATLETICA Maratona femminile – Giovanna Epis, Rebecca Lonedo, Alessia Tuccitto, Sofiia Yaremchuk
9.10 ATLETICA Maratona maschile – Xavier Chevrier, Badr Jaafari, Daniele Meucci, Ahmed Ouhda, Pietro Riva
9.30 NUOTO Batterie 400m stile libero donne – Simona Quadarella, Bianca Nannucci
9.55 NUOTO Batterie 400m stile libero uomini – Luca De Tullio, Marco De Tullio, Davide Marchello, Alessandro Ragaini
10.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale volteggio junior femminile – Clarissa Rinaldi
10.36 NUOTO Batterie staffetta 4x100m misti donne – Italia
10.49 NUOTO Batterie staffetta 4x100m misti uomini – Italia
10.50 GINNASTICA ARTISTICA Finale parallele asimmetriche junior femminile – Clarissa Rinaldi, Giada Di Pietro
11.40 GINNASTICA ARTISTICA Finale trave junior femminile – Clarissa Rinaldi
12.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale corpo libero junior femminile – Clarissa Rinaldi, Martina Bozzola
16.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre senior femminile – Italia
18.30 NUOTO Finale 50m stile libero uomini – Giovanni Guatti
18.35 NUOTO Finale 50m rana donne – Benedetta Pilato
18.40 NUOTO Finale 200m misti uomini – Alberto Razzetti
18.47 NUOTO Finale 200m farfalla donne – Paola Borrelli
19.06 NUOTO Finale 100m dorso uomini – Thomas Ceccon
19.12 NUOTO Finale 400m stile libero donne
19.21 NUOTO Finale 400m stile libero uomini
20.02 NUOTO Finale staffetta 4x100m misti donne
20.11 NUOTO Finale staffetta 4x100m misti uomini
20.15 ATLETICA Finale salto con l’asta maschile – Matteo Oliveri
20.55 ATLETICA Finale lancio del giavellotto femminile – Paola Padovan
21.05 ATLETICA Finale salto in lungo femminile – Larissa Iapichino
21.35 ATLETICA Finale staffetta 4×100 mista – Italia
21.50 ATLETICA Finale 3000 siepi maschili – Ala Zoghlami, Osama Zoghlami, Yassin Bouih
22.13 ATLETICA Finale 1500 metri femminili – Ludovica Cavalli
22.33 ATLETICA Finale staffetta 4×400 femminile – Italia
22.48 ATLETICA Finale staffetta 4×400 maschile – Italia
PROGRAMMA EUROPEI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: per l’atletica Rai 2 HD 8.30-11.30 e 21.00-23.00, Rai Sport HD 20.25-21.00, Sky Sport Uno (201) 8.30-11.00 e 21.30-23.00, Sky Sport Arena (204) 8.30-11.00 e 20.30-23.00, Sky Sport 252 per il salto in lungo femminile dalle 21.00; per il nuoto Rai Sport HD 9.30-11.15, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.30-21.30, Sky Sport Max (206) 9.30-11.30 e 18.30-21.30; per la ginnastica artistica Rai 2 HD 17.00-18.20.
Diretta streaming: per l’atletica Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN; per il nuoto Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per la ginnastica artistica Rai Play Sport 1.
Diretta testuale: OA Sport.