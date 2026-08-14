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Calendario Europei 2026 oggi: orari atletica, nuoto e ginnastica artistica 14 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Pubblicato

1 minuto fa

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Per approfondire:
Simona Quadarella
Simona Quadarella / LaPresse

Oggi, venerdì 14 agosto, si disputerà un’altra giornata di gare degli Europei 2026 di atletica, nuoto e ginnastica artistica: per nuoto ed atletica al mattino spazio alle batterie ed alle qualificazioni e nel pomeriggio semifinali e finali; per la ginnastica artistica in programma le qualificazioni junior femminili.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.33 E 20.35

Si inizierà alle ore 9.30 col nuoto, con le batterie del mattino, mentre la ginnastica artistica scatterà alle 10.00 con le qualificazioni junior femminili, mentre per l’atletica occorrerà attendere le ore 11.35. Allo stesso modo nella sessione serale si partirà con il nuoto alle ore 18.30, mentre per l’atletica bisognerà aspettare le ore 20.35.

La diretta tv sarà assicurata per il nuoto su Rai 2 HD (9.30-11.30 e 18.30-20.30), Sky Sport Uno (9.30-11.30 e 18.30-20.50), Sky Sport Max (9.30-12.00 e 18.30-20.50); per l’atletica su Rai 2 HD (11.30-13.00 e 21.00-23.00), Rai Sport HD (13.00-14.15 e 20.30-21.00), Sky Sport Uno (11.30-13.20 e 20.50-23.00), Sky Sport Arena (11.35-13.20 e 20.30-23.00).

La diretta streaming sarà fruibile per la ginnastica artistica su gymtv.online; per il nuoto su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per l’atletica su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI 2026

Venerdì 14 agosto

9.30 NUOTO Batterie 50m stile libero donne – Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci

9.44 NUOTO Batterie 50m rana uomini – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

10.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni junior femminili, prima suddivisione – Italia

10.01 NUOTO Batterie 100m dorso donne – Costanza Cocconcelli, Federica Toma

10.18 NUOTO Batterie 200m farfalla uomini – Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti

10.34 NUOTO Batterie 200m misti donne – Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano

10.47 NUOTO Batterie staffetta 4x100m stile libero mista – Italia

11.00 NUOTO Batterie 1500m stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato

11.35 ATLETICA 100 ostacoli eptathlon – Sveva Gerevini

11.40 ATLETICA Qualificazioni lancio del giavellotto femminile – Paola Padovan

11.50 ATLETICA Qualificazioni salto con l’asta maschile – Matteo Oliveri

12.05 ATLETICA Batterie staffetta 4×400 maschile – Italia

12.25 ATLETICA Salto in alto eptathlon – Sveva Gerevini

12.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni junior femminili, seconda suddivisione

12.35 ATLETICA Batterie staffetta 4×400 femminile – Italia

13.05 ATLETICA Batterie 1500 metri maschili – Pietro Arese, Joao Bussotti

15.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni junior femminili, terza suddivisione

18.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni junior femminili, quarta suddivisione

18.30 NUOTO Finale 100m farfalla donne

18.36 NUOTO Finale 200m stile libero uomini – Carlos D’Ambrosio

18.43 NUOTO Finale 200m rana donne

18.50 NUOTO Semifinali 100m dorso donne

18.59 NUOTO Semifinali 50m rana uomini

19.18 NUOTO Semifinali 50m stile libero donne

19.25 NUOTO Semifinali 200m farfalla uomini

19.35 NUOTO Semifinali 200m misti donne

19.51 NUOTO Finale 50m dorso uomini – Thomas Ceccon

19.56 NUOTO Finale 1500m stile libero donne – Simona Quadarella

20.16 NUOTO Finale staffetta 4x100m stile libero mista

20.35 ATLETICA Lancio del peso eptathlon – Sveva Gerevini

20.45 ATLETICA Finale 10000 metri femminili – Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Elisa Palmero

21.00 ATLETICA Finale salto in alto maschile – Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Christian Falocchi, Edoardo Stronati

21.30 ATLETICA Finale lancio del disco femminile

21.40 ATLETICA Finale 400 ostacoli maschili – Alessandro Sibilio

21.55 ATLETICA 200 metri eptathlon – Sveva Gerevini

22.25 ATLETICA Finale 200 metri maschili – Fausto Desalu, Filippo Dezza

22.46 ATLETICA Finale 800 metri femminili – Eloisa Coiro

PROGRAMMA EUROPEI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: per il nuoto Rai 2 HD 9.30-11.30 e 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 9.30-11.30 e 18.30-20.50, Sky Sport Max (206) 9.30-12.00 e 18.30-20.50; per l’atletica Rai 2 HD 11.30-13.00 e 21.00-23.00, Rai Sport HD 13.00-14.15 e 20.30-21.00, Sky Sport Uno (201) 11.30-13.20 e 20.50-23.00, Sky Sport Arena (204) 11.35-13.20 e 20.30-23.00.

Diretta streaming: per la ginnastica artistica gymtv.online; per il nuoto Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per l’atletica Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN.

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