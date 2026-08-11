Calendario Europei 2026 oggi: orari atletica e nuoto 11 agosto, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi, martedì 11 agosto, si disputerà la seconda giornata degli Europei senior 2026 di atletica e nuoto in corsia: nella mattina spazio in entrambe le manifestazioni alle batterie ed alle qualificazioni, mentre nella sessione pomeridiana andranno in scena semifinali e finali, con l’assegnazione dei titoli continentali.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.30 E 20.00

Si inizierà con il il nuoto, con le batterie del mattino che scatteranno alle ore 9.30, mentre per l’atletica occorrerà attendere le ore 11.33. Allo stesso modo nella sessione serale si partirà con il nuoto alle ore 18.30, mentre per l’atletica bisognerà aspettare le ore 20.05.

La diretta tv sarà assicurata per il nuoto 9.30-11.30 e 18.30-20.20 su Rai 2 HD, 9.30-11.30 e 18.30-20.35 su Sky Sport Uno, 9.30-11.30 e 18.30-20.35 su Sky Sport Max, e per l’atletica 11.30-13.00, 20.20-20.30 e 21.00-23.00 su Rai 2 HD, 13.00-14.00 e 20.30-21.00 su Rai Sport HD, 11.30-14.00 e 20.35-23.00 su Sky Sport Uno, 11.30-14.00 e 20.05-23.00 su Sky Sport Arena. Canale dedicato su Sky Sport 252 per il lungo maschile dalle 21.15.

La diretta streaming sarà fruibile per il nuoto su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV, e per l’atletica su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI 2026

Martedì 11 agosto

9.30 NUOTO Batterie 50m farfalla donne – Elena Capretta, Costanza Cocconcelli, Silvia Di Pietro

9.44 NUOTO Batterie 100m stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Alessandro Miressi

10.12 NUOTO Batterie 100m rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte, Benedetta Pilato

10.28 NUOTO Batterie 200m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore

10.45 NUOTO Batterie staffetta 4x100m misti mista – Italia

11.04 NUOTO Batterie 800m stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato, Davide Marchello

11.33 ATLETICA Qualificazioni salto in alto maschile – Christian Falocchi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati, Gianmarco Tamberi

11.35 ATLETICA Qualificazioni lancio del disco maschile – Alessio Mannucci, Carmelo Musci, Enrico Saccomano

11.45 ATLETICA Semifinali 400 ostacoli femminili – Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

12.15 ATLETICA Batterie 100 metri maschili – Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo

12.40 ATLETICA Batterie 110 ostacoli maschili – Oliver Mulas

13.05 ATLETICA Batterie 800 metri femminili – Eloisa Coiro

13.40 ATLETICA Batterie 400 ostacoli maschili – Giacomo Bertoncelli, Alessio Sommacal

18.30 NUOTO Finale 200m dorso donne

18.37 NUOTO Finale 50m farfalla uomini – Thomas Ceccon

18.42 NUOTO Finale 100m stile libero donne – Sara Curtis

18.48 NUOTO Finale 100m rana uomini – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo

18.54 NUOTO Semifinali 100m rana donne

19.03 NUOTO Semifinali 200m dorso uomini

19.25 NUOTO Semifinali 50m farfalla donne

19.32 NUOTO Semifinali 100m stile libero uomini

19.53 NUOTO Finale 800m stile libero donne – Simona Quadarella

20.05 ATLETICA Qualificazioni salto con l’asta femminile – Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo, Virginia Scardanzan

20.06 NUOTO Finale staffetta 4x100m misti mista

20.10 ATLETICA Finale lancio del martello maschile

20.25 ATLETICA Finale 5000 metri femminili – Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori

20.55 ATLETICA Semifinali 100 ostacoli femminili – Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti

21.16 ATLETICA Finale salto in lungo maschile – Francesco Inzoli

21.32 ATLETICA Semifinali 100 metri maschili – Marcell Jacobs, Chituru Ali

22.00 ATLETICA Semifinali 400 metri maschili – Edoardo Scotti

22.30 ATLETICA Finale 100 ostacoli femminili

22.47 ATLETICA Finale 100 metri maschili

PROGRAMMA EUROPEI 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per il nuoto 9.30-11.30 e 18.30-20.20 Rai 2 HD, 9.30-11.30 e 18.30-20.35 Sky Sport Uno (201), 9.30-11.30 e 18.30-20.35 Sky Sport Max (206); per l’atletica 11.30-13.00, 20.20-20.30 e 21.00-23.00 Rai 2 HD, 13.00-14.00 e 20.30-21.00 Rai Sport HD, 11.30-14.00 e 20.35-23.00 Sky Sport Uno (201), 11.30-14.00 e 20.05-23.00 Sky Sport Arena (204). Canale dedicato su Sky Sport 252 per il lungo maschile dalle 21.15.

Diretta streaming: per il nuoto Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per l’atletica Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.