Biathlon, Hanna Öberg esclude un ritorno lampo. Un’avversaria in meno per Lisa Vittozzi nel 2026-27

Recentemente, la biathleta svedese Hanna Öberg ha annunciato di essere in stato interessante. La trentenne scandinava e il compagno Martin Ponsiluoma sono nell’attesa del loro primogenito. Tuttavia, non essendoci stata alcuna informazione legata alla tempistica della gravidanza, e avendo pubblicato una foto sui social network in cui il pancione era già evidente, in tanti si sono chiesti se l’atleta potesse comunque essere della partita nel 2026-27, magari con l’obiettivo dei Mondiali di febbraio.

La bicampionessa olimpica e tre volte campionessa del mondo ha fatto chiarezza sulla sua situazione, sempre a mezzo social network: “Ringrazio tutti per i messaggi di congratulazioni arrivati dopo l’annuncio della gravidanza! Voglio anche rispondere a chi si è domandato quali fossero i tempi della stessa e se potessi gareggiare all’inizio del 2027.

La risposta è no, non aspettatevi di vedermi in pista durante il 2026-27! Voglio prendermi una stagione sabbatica per godermi appieno ciò che la vita può offrire. Però, il mio non è un ritiro. Anzi, sto continuando a restare in forma, allenandomi in maniera molto diversa rispetto al passato. Il fatto di non gareggiare quest’anno non comporta un addio. L’obiettivo di tornare e di essere nuovamente al vertice del biathlon una volta diventata mamma è ben presente nella mia mente”.

Dunque, fine delle speculazioni. Hanna Öberg non sarà in azione, ma verosimilmente tornerà nel 2027-28. C’è tutto il tempo per essere ancora competitiva, come prima o addirittura meglio di prima, considerando come il 2 novembre 2026 festeggerà il suo 31° compleanno. Sono peraltro settimane intense per l’intera famiglia, poiché la sorella minore Elvira ha annunciato il matrimonio con il proprio fidanzato.

Di certo c’è che nel 2026-27 il massimo circuito del biathlon dovrà fare a meno di una delle proprie atlete di riferimento, una di quelle in grado di puntare alla vittoria della classifica generale. Tale obiettivo potrebbe essere quello primario della coetanea Lisa Vittozzi, che dopo aver vinto tutto ciò che poteva essere vinto, ha fatto capire di non disdegnare l’idea di conquistare una seconda Sfera di cristallo dopo quella del 2023-24.