Bianca Nannucci non si accontenta: “C’è ancora tanto da migliorare, dobbiamo cambiare qualcosa”

Non ci sarà nessuna italiana nella finale di domani nei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corsia 2026. Nella vasca di Parigi, si sono infatti poco fa concluse le due semifinali al termine delle quali Bianca Nannucci ed Anna Chiara Mascolo non sono riuscite a strappare il pass per l’ultimo atto.

La migliore delle azzurre è stata la toscana, capace di nuotare il suo penultimo atto in 1’58″04, migliorando il tempo della mattinata ma chiudendo la sua semifinale in quinta posizione. Undicesimo crono complessivo per la classe 2008, insufficiente per partecipare alla finale continentale. Quindicesimo crono dell’overall, invece, quello di Anna Chiara Mascolo in 1’58″81.

Ai microfoni di Rai Sport, Bianca Nannucci ha brevemente commentato la sua prestazione: “Un po’ meglio di questa mattina, ma non quello che serviva per entrare in finale ovviamente. Ci ho provato, mi sentivo abbastanza bene, ma si vede che c’è ancora tanto da migliorare. Dobbiamo cambiare qualche cosa”.