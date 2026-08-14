Ben Shelton festeggia il trionfo di Montreal: “Vittoria fantastica, ho giocato un tennis completo”

Ben Shelton ha chiuso il bis. Il tennista statunitense, infatti, ha difeso il suo titolo al National Bank Open di Montreal (Canada), sconfiggendo Brandon Nakashima in finale con il punteggio di 6-3, 7-6(4) conquistando il trofeo senza perdere un set in sei partite. Dopo aver vinto il torneo a Toronto 12 mesi fa il classe 2002, è diventato il quarto in questo secolo a difendere con successo il titolo, dopo Andy Murray (2009-10), Novak Djokovic (2011-12) e Rafael Nadal (2018-19).

Al termine del match il nativo di Atlanta ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale dell’ATP: “Il fatto di aver giocato come ho fatto questa settimana e di essere riuscito a superare questo tabellone dimostra il duro lavoro che ho svolto. Dimostra anche la mia forza mentale, la mia capacità di rimanere concentrato nonostante tutto quello che è successo questa settimana”.

Sconfiggendo il connazionale Nakashima a Montreal, Shelton ha portato a 6-0 il bilancio degli scontri diretti nel circuito ATP tra di loro. Il classe 2002 ha ora conquistato 4 titoli in questa stagione, dopo le vittorie a Dallas, Monaco e Stoccarda, portando il suo bottino complessivo di titoli ATP a 7.

Lo statunitense prosegue nel suo racconto: “Non potrei essere più felice di come ho vinto questa settimana. Ho giocato una partita fantastica. Il modo in cui mi muovevo in campo, il modo in cui colpivo la palla, il servizio e la risposta mi hanno davvero soddisfatto. Credo di essere stato versatile. Ho giocato un tennis completo. E sono felicissimo di come si è conclusa la partita”.