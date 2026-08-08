Beach volley, il Campionato Italiano sbarca a Cordenons: They/Breidenbach e Viscovich/Borraccino sotto i riflettori

Dopo la Coppa Italia disputata a Montesilvano, il Campionato Italiano Assoluto riparte dal Friuli-Venezia Giulia a Cordenons con la settima tappa della stagione, appuntamento che arriva in una fase ormai avanzata del circuito e propone tabelloni particolarmente interessanti sia al femminile sia al maschile. La giornata di venerdì ha già completato le qualificazioni, mentre oggi il Centro Estate Viva ospiterà le pool che definiranno il quadro della fase ad eliminazione diretta.

Nel torneo femminile non mancano coppie che hanno già lasciato il segno durante l’estate. They/Breidenbach, vincitrici sia a Termoli sia a Marina di Ravenna e seconde nella Coppa Italia di Montesilvano, partono nella pool A contro Cottafava/Durand. Dall’altra parte del raggruppamento ci saranno Piccoli/Salvador e Pratesi/Orciani, due coppie che si sono incrociate più volte nelle zone importanti dei tabelloni stagionali.

Le qualificazioni hanno promosso sei coppie. Franzoni/Tallevi Diotallevi hanno dovuto rimontare Merlini/Scantamburlo (19-21, 21-12, 15-9), prima di superare Caramaschi/Arienti 21-14, 23-21. Percorso netto nel secondo turno per Bertozzi/Sestini, 21-15, 21-11 su Moretti/Marini Da Costa, e per Peretti/Fiocco, capaci di eliminare Enzo/Arcaini 21-16, 21-18 dopo essere state costrette al tie-break da Zia/Carpegna all’esordio.

Avanti anche Ujka/Montedoro, che non hanno lasciato set per strada battendo prima Bibolotti/Bibolotti e poi Bucciarelli/Belegni. Barboni/Eaco hanno fatto altrettanto contro Priore/Bessone e Floreani/Modonutti, mentre il pass più sofferto è stato quello di Gorla/Pastorino: dopo il 2-0 su Danna/Azais, è servito il tie-break per piegare Guidi/Camatti 21-14, 15-21, 15-11.

Nella pool B riflettori soprattutto su Puccinelli/Mattavelli, vincitrici a Marina di Modica, che sfideranno subito Peretti/Fiocco. L’altra semifinale mette di fronte Franzoni/Tallevi Diotallevi e Pelloia/Mancinelli, con queste ultime vincitrici a San Cataldo e terze a Montesilvano. Nella pool C Sanguigni/Balducci trovano Bertozzi/Sestini, mentre Belliero Piccinin/Fezzi, terze a San Cataldo, affrontano Gorla/Pastorino.

Interessante anche la pool D, aperta dal confronto Benazzi/Ditta-Barboni/Eaco. Nell’altra semifinale Rottoli/Shpuza, seconde a San Cataldo, se la vedranno con Ujka/Montedoro. In ogni raggruppamento le due partite iniziali saranno seguite dalle finali che stabiliranno le posizioni all’interno della pool e quindi il percorso nella successiva fase del torneo.

Il tabellone maschile presenta una situazione ancora più aperta, come dimostrano i continui cambiamenti sul gradino più alto del podio durante la stagione. Sacripanti/Titta hanno vinto a Falconara, Marchetto/Burgmann a Termoli, Spadoni/Ulisse a Marina di Ravenna, Alfieri/Ranghieri a Marina di Modica, Iervolino/Marchesan a San Cataldo e Viscovich/Borraccino nell’ultima Coppa Italia di Montesilvano. Sei appuntamenti e sei coppie vincitrici differenti fotografano bene l’equilibrio del circuito.

Anche le qualificazioni maschili hanno regalato diversi incontri combattuti. Milani/Carucci hanno eliminato Zacconi/Faraci 21-12, 21-12 e poi rimontato Tiozzo/Dal Molin 23-25, 21-17, 15-12. Tosin/Marzolla hanno conquistato il main draw vincendo due tie-break consecutivi: prima 21-15, 15-21, 15-13 contro Beltrame/Campana e poi 21-13, 14-21, 16-14 contro Di Blasio/Ceccoli.

Percorso in rimonta anche per Iurisci/Denina, che dopo il netto successo su Azzolini/Govoni hanno battuto Cravera/Tascone 18-21, 21-16, 15-9. Marini/Seregni hanno invece avuto bisogno del terzo set in entrambe le partite, contro Di Felice/Fabbri e Colombo/Castanò. Qualificazione particolarmente sofferta per Barbero/Delforno, vittoriosi prima su Alessio/Salaro e poi, dopo aver perso il primo set 14-21, su Mengo/Perini per 21-18, 15-10. Completa il gruppo Bellosta/Grosso, unica delle sei coppie qualificate a chiudere entrambe le sfide senza concedere set.

La pool A maschile propone subito i vincitori di Montesilvano Viscovich/Borraccino, opposti a Tosin/Marzolla, mentre Marini Da Costa/Acerbi affrontano Mussa/Luisetto. Nella pool B c’è grande interesse per Ulisse/Caminati, coppia inedita rispetto alle formazioni utilizzate nelle precedenti tappe: dall’altra parte della rete Bellosta/Grosso. Frinolli/Pantalei-Camozzi/Siccardi completa il raggruppamento.

Nella pool C tornano in campo i vincitori di Termoli Marchetto/Burgmann, attesi da Iurisci/Denina, mentre Milani/Carucci sfidano Ingrosso/Podestà, quarti a Marina di Modica e secondi a Montesilvano. La pool D, infine, comprende Sacripanti/Titta, vincitori della prima tappa a Falconara e poi ancora sul podio a Marina di Ravenna, opposti a Barbero/Delforno. L’altra sfida sarà tra Marini/Seregni e Iervolino/Marchesan, vincitori a San Cataldo e già protagonisti di numerosi piazzamenti nelle precedenti tappe.