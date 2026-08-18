Basket femminile: Australia e USA hanno già i roster per i Mondiali, tante squadre ancora in costruzione

Si vanno pian piano definendo le cose per quel che riguarda i Mondiali di basket femminile in arrivo a Berlino, o almeno per quel che concerne i roster che vedremo in campo nella capitale tedesca. Delle 16 squadre in gara, però, solo due hanno già annunciato definitivamente chi scenderà sul parquet alla Berlin Arena (Uber Arena) e alla Max Schmeling Halle.

Una è l’Australia, che schiererà Zitina Aokuso, Chloe Bibby, Isobel Borlase, Isabelle Bourne, Alex Fowler, Ezi Magbegor, Jade Melbourne, Steph Reid, Alanna Smith, Steph Talbot, Sami Whitcomb, Alex Wilson. Agli ordini di Sandy Brondello ci sono non meno di 8 giocatrici impegnate nella WNBA, da Sami Whitcomb a Chloe Bibby fino a Ezi Magbegor e a Stephanie Talbot, fino anche ad Alanna Smith, solo per far capire il tasso di talento presente.

E, a proposito di talento, gli USA schierano praticamente tutto il meglio possibile: Aliyah Boston, Paige Bueckers, Caitlin Clark, Napheesa Collier, Kahleah Copper, Chelsea Gray, Rhyne Howard, Kelsey Plum, Angel Reese, Breanna Stewart, A’ja Wilson, Jackie Young. Di fatto Kara Lawson ha solo l’imbarazzo della scelta nella squadra superfavorita per vincere l’oro. E la stella, chiaramente, resta Caitlin Clark, autentico simbolo in movimento della WNBA.

Quasi tutte le altre squadre, salvo Cina, Germania e Nigeria, hanno annunciato i roster variamente allargati, ma verosimilmente annunceranno la composizione definitiva soltanto a ridosso dell’esordio. Per l’Italia il gruppo è a 16, con necessità di ridurre a 12. Diverse squadre si stanno radunando senza che, per il momento, possano esserci le star WNBA, che per buona misura si uniranno soltanto all’ultimo istante disponibile anche a causa di accordi con la lega americana.