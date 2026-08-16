Basket femminile: Italia, prima vittoria agli Europei Under 16. Battuta la Lettonia leader del girone

L’Italia porta a casa la prima vittoria degli Europei di basket femminile Under 16 in corso di svolgimento a Pitesti, in Romania. Forse non si cancellano completamente tutte le questioni mostrate nei primi due giorni, ma il costante miglioramento della squadra permette di trovare una gran bella prova contro la Lettonia prima del girone, superata per 73-61. Cloe Perini realizza una prova di prim’ordine da 15 punti e 14 rimbalzi con 23 di valutazione; complessivamente sono cinque le azzurre in doppia cifra. La Lettonia non va molto al di là dei 22 (con 6/13 da tre) di Nadine Graudina.

Pronti via, e sono Carrarini e Pini a dare il 5-0 all’Italia, un’Italia che riparte fondamentalmente dall’ultimo quarto contro la Turchia. L’assolo dura fino all’8-0 di Perini e ai primi quattro minuti, dopodiché Martuzane inizia a far parlare l’attacco lettone. Le azzurre, ad ogni modo, tengono bene e con due triple di Radice vanno sul 14-5. Il timeout rimette in moto la Lettonia, con Valaine e Katrina Petersone, ma con Marinari la squadra azzurra chiude il primo quarto sul 17-10.

Galdina, Sipolina e Katrina Petersone approfittano di una fase non proprio favorevole dell’attacco azzurro per mandare avanti la Lettonia con un break di 0-9. Dopo due minuti e mezzo con Carrarini si riapre il rubinetto tricolore, ed è lei assieme a Marinari a rimettere la freccia dal lato azzurro. Lentamente, ma inesorabilmente, un vantaggio viene ricostruito con la coppia Perini-Radice, sebbene all’intervallo il punteggio sia 32-30.

Si riparte con il punteggio che è sempre punto a punto e con Graudina che da tre continua a colpire indiscriminatamente, ridando anche la parità a quota 37 alla Lettonia. Perini, però, dimostra di avere più di una soluzione e, quando non segna, viene mandata in lunetta: con lei, Marinari e Fiani l’Italia scappa di nuovo sul 44-37, che poi Amendola e Zotti Pavlovic trasformano poco dopo in 48-37. Il momento è eccellente, una fiammata che vede Fiani siglare dall’arco il 53-40 prima del 2/2 di Graudina che porta le squadre sul 53-42 a 10′ dal termine.

Sipolina e Graudina, da tre, riportano la Lettonia vicinissima, sul 53-49 a 8′ dalla fine, ma ci pensano Zotti Pavlovic dall’arco e Marinari a ristabilire le distanze. Si va a elastico, le lettoni si riavvicinano ancora con Graudina che non finisce di realizzare dai 6.75, e anzi c’è il -1 (60-59) da parte delle baltiche. Con metà gara da giocare però, arrivano Perini e Zotti Pavlovic in soccorso con cinque punti in fila a lanciare un altro, decisivo 11-0 di parziale che va a chiudere il match. E per la squadra di Giovanni Lucchesi gli ottavi arrivano con fiducia.

ITALIA-LETTONIA 73-61

ITALIA – Janer, Gerini, Carrarini* 11, Marinari* 12, Perini* 15, Pini* 6, Amendola 2, Fiani 5, Moruzzi, Zotti Pavlovic 10, Radice* 12. All. Lucchesi

LETTONIA – M. Petersone*, Kikuste ne, K. Petersone 9, Brence, Graudina* 22, Lejniece, Galdina* 2, Martuzane* 3, Ivanova° 10, Omula, Sipolina 11, Valaine 4. All. Brokans