Basket: Cheickh Niang nel miglior quintetto degli Europei Under 18

Cheickh Niang è stato inserito nel miglior quintetto degli Europei Under 18, in cui ha contribuito a trascinare l’Italia fino alla finale poi persa contro la Slovenia. Riconoscimento meritato per uno dei giovani di cui più si parla, e giustamente, nel novero del basket tricolore. La sua prima competizione con la maglia azzurra è andata davvero bene.

Per Niang una performance continentale da 16.1 punti, 3.3 rimbalzi e 3.6 assist di media, condita da una performance da 27 punti in finale, anche se questa non è bastata di fronte a una Slovenia capace di giocare una partita di grado eccellente per battere gli azzurri alla BTS Arena di Trento.

A prendersi il titolo di MVP assoluto è stato Stefan Joksimovic, del tutto meritatamente visto che ha confermato le attese da superstar nella rassegna continentale. Per lui competizione dominata con 23.1 punti, 6.7 rimbalzi e 3.7 assist di media, oltre ai taccuini di molti, al di qua e al di là dell’Oceano, pronti a segnarne le mosse.

Oltre a Joksimovic e a Niang, nel quintetto ideale della manifestazione anche l’ala della Spagna Diego Niebla, l’altra ala (piccola) della Francia Hugo Yimga e il centro della Germania Leonard Kroger.