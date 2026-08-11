Basket, Alessandro Magro è il nuovo coach della Roma Spqr

È fatta: la Roma SPQR ha scelto il suo allenatore, e porta la firma di Alessandro Magro. Sarà lui il primo head coach nella storia del club capitolino targato Luka Doncic e Donnie Nelson, chiamato a guidare un progetto ambizioso che parte da fondamenta già solidissime. Nella Capitale Magro ritroverà un vecchio amico, Rimantas Kaukenas, con cui ha condiviso negli ultimi anni la panchina dei BC Wolves in Lituania: un’intesa che ora prosegue in maglia biancorossa, con l’obiettivo di far decollare subito la nuova creatura del basket romano tra campionato ed EuroCup.

A sbloccare definitivamente l’operazione è arrivato il comunicato del Napoli Basket, che ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico. “La società azzurra ringrazia Magro per la professionalità dimostrata nella passata stagione e gli augura le migliori fortune per il suo futuro, sia a livello personale che professionale”, si legge nella nota del club campano. Un finale di rapporto tutt’altro che scontato: Magro era infatti già stato esonerato dalla panchina partenopea lo scorso aprile, sostituito da Jasmin Repesa dopo appena una stagione dall’accordo triennale siglato nell’estate 2025 con la nuova proprietà guidata da Matt Rizzetta.

Un curriculum, quello di Magro, che parla di esperienze internazionali e successi importanti. Tra il 2019 e il 2021 due stagioni all’estero, prima al Lokomotiv Kuban e poi a Dąbrowa Górnicza, prima del ritorno in Italia sulla panchina di Brescia, dove nel febbraio 2023 si è tolto la soddisfazione di alzare la Coppa Italia superando la Virtus Bologna nella finale di Torino. Nell’estate 2024 il nuovo salto all’estero, in Lituania, per guidare i BC Wolves tra campionato lituano ed EuroCup, prima della parentesi a Napoli conclusasi con l’esonero.

Magro arriva a Roma per completare un mercato già di alto livello. Al centro del progetto c’è Nico Mannion, annunciato settimane fa direttamente da Luka Doncic, mentre tra gli italiani il club ha già chiuso con Emejuru, Simonovic, Strautins, Mezzanotte e il giovane Odbeze. Tra gli stranieri sono ufficiali Ayayi, Edwards e Flowers, con Hanlan che sembra ormai a un passo dallo sbarco nella Capitale: un roster costruito per competere subito sia in LBA che in EuroCup.