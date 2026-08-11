Di Pietro e Capretta in semifinale dei 50 farfalla agli Europei. Sjöström davanti a tutte, fuori Cocconcelli

Si è aperta con le batterie dei 50 farfalla donne la mattinata della seconda giornata degli Europei di nuoto 2026. Nel complesso di Parigi, due italiane su tre al via sono riuscite a strappare il pass per le due semifinali in programma oggi pomeriggio. Qualificazione che invece non è arrivata per Costanza Cocconcelli, ultima nell’ottava batteria.

La prima italiana in semifinale sarà Silvia di Pietro, autrice di una prestazione da 26″14 che le ha assicurato il quarto posto nella batteria ed il dodicesimo crono complessivo. Un esordio positivo per una delle più esperte nuotatrici della squadra azzurra che questo pomeriggio dovrà alzare il livello per sperare nell’ultimo atto. Obiettivo centrato anche da Elena Capretta che nonostante la sesta posizione in batteria con 26″33 riesce comunque a qualificarsi con diciassettesimo tempo dell’overall (sfruttando anche gli scarti di nazionalità).

Fuori dalle semifinali Costanza Cocconcelli che chiude con il 33esimo crono complessivo in 26″73. Prestazione insufficiente per l’azzurra, mai in lizza per una posizione di rilievo. In cima alla classifica delle batterie troviamo la svedese Sarah Sjöström che senza impressionare stampa il miglior tempo in 25″40. Subito dietro la belga Roos Vanotterdijk che firma un 25″57. Molto vicine tra loro le russe (atlete neutrali) Aleksandra Kuznetsova, terza in 25″75, e Arina Surkova, quarta in 25″77.