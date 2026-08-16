Baseball, San Marino raddoppia nelle semifinali scudetto, Parma pareggia la serie

Da una parte una squadra che raddoppia, dall’altra una serie che torna agli equilibri iniziali. Va in archivio un sabato oltremodo interessante nella Serie A1 2026 di baseball, massimo Campionato italiano arrivato alla fase delle semifinali scudetto. Nella giornata odierna infatti San Marino ha regolato per la seconda volta consecutiva Bologna, mentre Parmaclima ha pareggiato i conti con Macerata dopo il K.O di gara-1.

Ma andiamo con ordine. La compagine della Serenissima, ieri uscita vittoriosa per 2-0, si è resa artefice di un match terminato con un successo di misura maturato grazie ad una prima parte di incontro oltremodo positiva, dove sono arrivati quattro punti fondamentali che hanno contribuito al trionfo per 5-6 nonostante una Fortitudo avvicinatasi pericolosamente nelle battute finali.

Un copione simile anche a quello della squadra parmigiana, capace di battere Macerata per 3-4 facendo perno proprio su quanto successo tra terzo e quinto inning, dove sono stati messi a referto i sigilli necessari alla vittoria. Le gare-3 si disputeranno martedì 18 agosto.