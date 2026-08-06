Baseball: San Marino e Fortitudo avanzano in semifinale play-off in Serie A Gold, frena Parma

Arrivano i primi responsi nei play-off validi per la Serie A Gold 2026 di baseball. Nella giornata odierna infatti sia Bologna che San Marino si sono assicurate il passaggio in semifinale, mentre Parmaclima ha visto il ritorno di Reggio Emilia.

Ma andiamo con ordine. La Fortitudo si è imposta di misura per 6-5 sulla BSC Grosseto, vincendo così la serie per 3-0, destino speculare a quello della compagine della Serenissina che, invece, si è liberata controllando Crocetta con il punteggio di 9-10.

Parma ha invece subito una brusca frenata, complice la vittoria non senza sorprese del PalaFinger che, passando per 5-3, ha riaperto la serie, adesso sul 2-1. Combattutissimo infine il vìs-a-vìs tra Nettuno e Macerata, risolto con la vittoria dei marchigiani a notte fonda per 8-9 al dodicesimo inning e adesso avanti per 2-1, in attesa di una gara-4 che promette scintille.

Ricordiamo che le gare-4 si svolgeranno domani, giovedì 6 agosto.