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Badminton

Badminton, buon esordio iridato per Toti. Fuori Hamza e Corsini/Piccinin. Clamorosa eliminazione di Shi Yu Qi

Pubblicato

14 minuti fa

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Giovanni Toti
Giovanni Toti / IPA Agency

Si sono aperti i Mondiali di badminton a New Delhi in India. Una prima giornata che ha riservato alcuni colpi di scena, ma che ha visto protagonisti anche gli azzurri.

SINGOLARE MASCHILE
La più grande sorpresa della giornata è l’eliminazione del numero uno del mondo, il cinese Shi Yu Qi, clamorosamente battuto dall’idolo di casa Ayush Shetty in tre game con il punteggio di 21-14 13-21 21-19. Buona la prima per Giovanni Toti, che supera il primo turno, battendo il brasiliano Donnians Oliveira in rimonta per 19-21 21-14 21-12 ed ora affronterà Chou Tien Chen, numero sei del seeding, che ha dominato contro il filippino Clarence Villaflor (21-12 21-12). Passa il turno anche il danese Anders Antonsen, testa di serie numero quattro, che ha sofferto più del previsto con l’azero Dicky Dwi Pangestu per 21-19 21-17.

SINGOLARE FEMMINILE
Tutto abbastanza comodo per An Se Young. La sudcoreana, numero uno del mondo, ha sconfitto la bulgara Kaloyana Nalbantova per 21-14 21-13. Soffre decisamente più del previsto la cinese Han Yue, testa di serie numero cinque, che ha faticato molto con la scozzese Kirsty Gilmour, vincendo in rimonta per 20-22 21-13 21-13. Tutto molto facile per la cinese Wang Zhi Yi, numero tre del seeding, che ha battuto l’americana Beiwen Zhang per 21-12 21-13. Esce di scena purtroppo l’azzurra Yasmine Hamza, sconfitta dalla ceca Petra Maixnerova con il punteggio di 22-20 16-21 21-13.

DOPPIO MASCHILE
Spicca l’eliminazione della coppia francese formata dai fratelli Popov, che si sono arresi ai giapponesi Nomura/Shimogami con il punteggio di 21-13 21-17. Bella vittoria degli scozzesi Grimley/Grimley, che hanno battuto i canadesi Lee/Lindeman in tre game per 21-17 19-21 21-10. Altro match combattuto quello che ha visto i giapponesi Kumagai/Nishi battere i rappresentanti di Chinese Taipei Lee/Lee per 21-12 18-21 21-18.

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DOPPIO FEMMINILE
Finisce subito il cammino della coppia azzurra composta da Martina Corsini ed Emma Piccinin, che sono state eliminate dal doppio di Hong Kong, Lui/Tsang, con il punteggio di 21-16 21-14. Tutto facile, invece, per le padrone di casa Jolly/Pullela, che hanno battuto le spagnole Lopez/Rodriguez per 21-9 21-13.

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