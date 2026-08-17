Badminton, Yasmine Hamza lotta ma viene eliminata con rimpianti all’esordio ai Mondiali

All’Indra Gandhi Indoor Stadium di Nuova Delhi, in India, sono scattati i Mondiali 2026 di badminton: nel tabellone di singolare femminile l’unica italiana in gara è la pluricampionessa italiana Yasmine Hamza, che però viene eliminata all’esordio.

La palermitana, classe 2003, infatti, viene sconfitta in tre game dalla la ventenne ceca Petra Maixnerova, che si impone con lo score di 20-22 21-16 13-21, al termine di un incontro molto combattuto, della durata complessiva di un’ora ed un minuto.

I rimpianti maggiori per l’azzurra sono nel primo game, in cui va a +4 sul 7-3 e sul 14-10, si difende fino al 16-13, ma poi si fa riacciuffare anche se sul 20-19 è Hamza a non sfruttare un game point, subendo poi tre punti consecutivi e cedendo la frazione per 20-22.

Nella seconda partita l’azzurra parte forte e va sul 5-1, ma subisce ancora la rimonta della ceca, che si spinge fino al 13-15, quando arriva la reazione di Hamza, che infila 7 punti consecutivi e vola sul 20-15, procurandosi 5 game point e pareggiando i conti alla seconda occasione sul 21-16.

Nella frazione decisiva l’azzurra parte ancora a tutta, volando subito sul 6-1 (parziale di 14-2 a cavallo delle due frazioni), ma la ceca rimonta ed opera l’aggancio sul 7-7. Lo spalla a spalla prosegue fino al 10-10, poi la ceca mette a segno 7 punti di fila, vola sul 17-10 ed amministra senza patemi fino al 21-13 finale.

ITALIANI AI MONDIALI DI BADMINTON 2026

Singolare maschile

Primo turno

Giovanni Toti-Donnians Oliveira (Brasile)

Fabio Caponio-Jia Heng Teh (Singapore)

Singolare femminile

Primo turno

Yasmine Hamza-Petra Maixnerova (Cechia) 20-22 21-16 13-21

Doppio femminile

Primo turno

Martina Corsini/Emma Piccinin-Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan (Hong Kong)