Badminton, Fabio Caponio eliminato all’esordio in singolare ai Mondiali

Si ferma all’esordio il percorso di Fabio Caponio ai Mondiali 2026 di badminton: all’Indra Gandhi Indoor Stadium di Nuova Delhi, in India, nel tabellone di singolare maschile, l’azzurro, dopo le brillanti prestazioni agli scorsi Europei, paga un sorteggio sfortunato e viene battuto al primo turno.

L’italiano, infatti, cede al rappresentante di Singapore Teh Jia Heng, che attualmente si trova al numero 29 del mondo, ma con un best ranking di 19° posto, che si impone con il punteggio di 13-21 18-21, maturato in appena 38 minuti di gioco.

Nel primo game lo spalla a spalla dura fino al 4-5, poi Teh prende il sopravvento, mette a segno 5 punti consecutivi e vola a +6 sul 4-10. Caponio prova a restare in partita, ma al massimo riesce a tornare a -4, sull’8-12, sul 10-14 e sul 12-16, poi l’asiatico amministra agevolmente ed allunga ancora fino al 13-21.

Nella seconda frazione Caponio parte a tutta e vola sul 5-0, ma Teh dapprima torna a -2 sul 6-4, per poi infilare 6 punti consecutivi e portarsi dal 7-4 al 7-10. L’azzurro replica con 4 punti di fila che lo riportano in vantaggio sull’11-10, poi dal 14-14 l’asiatico allunga fino al 14-18. Caponio torna a -1 sul 17-18, ma poi cede, e Teh vince per 18-21.

RISULTATI ITALIANI AI MONDIALI DI BADMINTON 2026

Singolare maschile

Primo turno

Giovanni Toti-Donnians Oliveira (Brasile) 19-21 21-14 21-12

Fabio Caponio-Jia Heng Teh (Singapore) 13-21 18-21

Secondo turno

Giovanni Toti-Chou Tien Chen (Cina Taipei, 6) domani

Singolare femminile

Primo turno

Yasmine Hamza-Petra Maixnerova (Cechia) 20-22 21-16 13-21

Doppio femminile

Primo turno

Martina Corsini/Emma Piccinin-Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan (Hong Kong) 16-21 14-21