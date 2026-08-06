WTA Toronto 2026, Pegula e Rybakina vincono lottando. Fuori Noskova, bene Andreeva e Gauff

Si sono completate tutte le sfide del secondo turno nel tabellone principale del WTA 1000 di Toronto. Vittorie sofferta all’esordio per Elena Rybakina e Jessica Pegula, rispettivamente la seconda e la terza testa di serie. La kazaka ha dovuto battagliare per avere la meglio dell’australiana Daria Kasatkinga per 6-3 5-7 6-4 ed ora affronterà la statunitense Ann Li, che ha battuto la canadese Kayla Cross (7-6 6-3). L’americana, invece, ha rimontato un set di svantaggio contro la polacca Magdalena Frech, vincendo poi con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 e adesso affronterà l’uzbeka Kamilla Rakhimova.

L’eliminazione della giornata è sicuramente quella di Linda Noskova. La campionessa di Wimbledon esce di scena subito nel 1000 canadese, venendo battuta a sorpresa dall’americana Caty McNally, che ottiene una vittoria di prestigio con un perentorio 7-6 6-1 alla testa di serie numero sei. La statunitense affronterà ora la filippina Alexandra Eala, che ha battuto un’altra americana, Alycia Parks, in tre set per 6-1 4-6 6-2.

Tutto molto facile per Mirra Andreeva, numero cinque del seeding, che ha passeggiato nel derby ceco con la connazionale Karolina Pliskova per 6-0 6-2 ed ora se la vedrà con la canadese Leylah Fernandez, che ha dominato contro la messicana Renata Zarazua con un duplice 6-2. Buona la prima anche per Coco Gauff, testa di serie numero quattro, che ha vinto la sfida tutta americana contro Kayla Day per 6-2 7-5 e affronterà la greca Maria Sakkari, che ha eliminato la turca Zeynep Sonmer per 6-3 6-2.

Avanzano al turno successivo anche la svizzera Belinda Bencic (6-3 6-1 a Sloane Stephens) e la giapponese Naomi Osaka (6-2 6-4 all’ungherese Panna Udvardy). Escono di scena alcune teste di serie: l’americana Emma Navarro, battuta con un duplice 6-2 dalla russa Alina Korneeva, e la ceca Marie Bouzkova, eliminata dall’americana Taylor Townsend in due set con il punteggio di 7-6 7-5.

RISULTATI WTA TORONTO 2026 (6 AGOSTO)

Li (Usa) b. Cross (Can) 7-6 6-3

Townsend (Usa) b. Bouzkova (Cze) 7-6 7-5

Rybakina (Kaz) b. Kasatkina (Aus) 6-3 5-7 6-4

Bencic (Sui) b. Stephens (Usa) 6-3 6-1

Pegula (Usa) b. Frech (Pol) 3-6 6-3 6-2

Jovic (Usa) b. Linette (Pol) 6-3 7-5

Korneeva (Rus) b. Navarro (Usa) 6-2 6-2

Andreeva b. Pliskova (Cze) 6-0 6-2

Gauff (Usa) b. Day (Usa) 6-2 7-5

Sakkari (Gre) b. Sonmez (Tur) 6-3 6-2

Mertens (Bel) b. Bondar (Hun) 3-6 6-4 6-4

Osaka (Jpn) b. Udvardy (Hun) 6-2 6-4

Samsonova (Rus) b. Krejcikova (Cze) 6-1 7-5

McNally (Usa) b. Noskova (Cze) 7-6 6-1

Fernandez (Can) b. Zarazua (Mex) 6-2 6-2

Joint (Aus) b. Cirstea (Rou) 6-4 6-4

Eala (Phi) b. Parks (Usa) 6-1 4-6 6-2