ATP Cincinnati 2026, Bolelli/Vavassori più forti di Rinderknech/Vacherot e della pioggia: sono agli ottavi

Al termine di un incontro più volte interrotto dalla pioggia, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, coppia numero 4 del seeding, vincono all’esordio nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: gli azzurri piegano il transalpino Arthur Rinderknech ed il monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 7-6 (10) 3-6 [10-5] dopo un’ora e 51 minuti totali di gioco ed accedono agli ottavi, dove sfideranno Yuki Bhambri e Michael Venus oppure Jenson Brooksby e Zachary Svajda.

Nel primo set i servizi sono dominanti fino al 3-3, poi arrivano le prime palle break. Nel settimo game sono gli azzurri a salvarsi al deciding point, mentre nell’ottavo gioco il francese ed il monegasco risalgono dal 15-40. Nel decimo game Bolelli e Vavassori non sfruttano un set point sul punto decisivo e poi devono inseguire, cedendo il servizio a quindici nell’undicesimo gioco. Gli azzurri, però, trovano l’immediato controbreak a trenta e trascinano la contesa al tiebreak. La coppia italiana va sotto 1-3, poi Rinderknech e Vacherot si procurano due set point sul 6-4, ma non li sfruttano. Dal 6-6 si procede spalla a spalla senza altri minibreak, poi lo spunto decisivo è della coppia italiana, che incamera la frazione sul 12-10 dopo 63′ di gioco.

Nella seconda frazione il punto decisivo del secondo game è fatale agli azzurri, che dopo essersi fatti rimontare dal 40-15 cedono il servizio. Rinderknech e Vacherot allungano sul 3-0, poi però nel quinto gioco il deciding point sorride agli azzurri, che firmano il controbreak. Nel sesto game, però, la coppia italiana cede nuovamente il servizio, ancora al punto decisivo, e va sotto 2-4: il transalpino ed il monegasco poi vanno a servire per il set sul 5-3, ma finiscono sotto 30-40. Gli azzurri non sfruttano le due occasioni ed al deciding point Rinderknech e Vacherot pareggiano i conti col 6-3 dopo 37 minuti.

Il match tiebreak viene interrotto per pioggia con la coppia italiana sotto 1-2, senza minibreak: alla ripresa gli azzurri allungano sul 4-2, poi però arriva la replica di Rinderknech e Vacherot, che ribaltano lo score e passano a condurre sul 5-4. Da quel momento, però, gli azzurri sono implacabili, vincono 6 punti consecutivi e portano a casa il successo sul 10-5 dopo 11 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con gli azzurri che vincono 78 punti contro i 75 del transalpino e del monegasco. Bolelli e Vavassori sfruttano 2 delle 9 palle break avute a disposizione e ne cancellano 2 delle 5 concesse a Rinderknech e Vacherot. La differenza in favore della coppia italiana la fa la resa con la seconda di servizio, con gli azzurri che si attestano al 67% contro il 52% degli avversari.