Rafael Jodar presenza ricorrente per l’Italia: può affrontare Cobolli a Cincinnati!

L’azzurro Flavio Cobolli, testa di serie numero 7, si è qualificato per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, ed ora attende di conoscere il nome del prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra lo spagnolo Rafael Jodar, numero 12 del seeding, ed il cileno Alejandro Tabilo, numero 22 del tabellone.

Il tennista iberico in stagione è stato lo spauracchio di Lorenzo Musetti, avendo battuto l’italiano nel giro di pochi giorni sia nei quarti dell’ATP 500 di Washington, per 1-6 6-1 6-4, che nei sedicesimi dell’ATP Masters 1000 di Montreal, per 6-4 6-3.

Lo spagnolo in precedenza, però, era stato battuto sia da Luciano Darderi nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, per 7-6 (5) 5-7 6-0, sia nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid da Jannik Sinner, per 6-2 7-6 (0). Nessun precedente, invece, con Cobolli.

Il cileno, invece, ha già affrontato in due occasioni Flavio Cobolli, ma in entrambi i casi nel 2024: a Madrid, nel primo turno, successo dell’azzurro con lo score di 5-7 6-4 6-4, mentre a Wimbledon, nel secondo turno, 7-6 (4) 7-6 (4) 4-6 4-6 6-4.